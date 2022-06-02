Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:56
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
06:56
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Süper Lig'in iki yıldızıyla anlaştı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezona kupa canavarı olan tecrübeli hoca Jorge Jesus ile başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in iki yıldızı ile anlaşmaya vardı. Ayrıca Jesus'un, İsmail Kartal'ın da dahil olduğu hocaların hazırladığı ve gençlere verilen süreye kadar detaylı olan rapor üzerinden planlarını yaptığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...