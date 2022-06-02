Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Süper Lig’in iki yıldızıyla anlaştı

JESUS'A SÜPER RAPOR!

Yardımcılarıyla birlikte uzun zamandır Fenerbahçe'yi takip eden Jorge Jesus ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim ile yaklaşık 3 aydır temasta olan Portekizli teknik adamın sadece takımla ilgili değil Türkiye ligi ile ilgili de detaylı araştırmalar içinde olduğu öğrenildi.