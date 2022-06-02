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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Süper Lig'in iki yıldızıyla anlaştı
Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 06:56

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Süper Lig'in iki yıldızıyla anlaştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezona kupa canavarı olan tecrübeli hoca Jorge Jesus ile başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in iki yıldızı ile anlaşmaya vardı. Ayrıca Jesus'un, İsmail Kartal'ın da dahil olduğu hocaların hazırladığı ve gençlere verilen süreye kadar detaylı olan rapor üzerinden planlarını yaptığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Süper Lig’in iki yıldızıyla anlaştı

Yeni sezona tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ile başlayacak olan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı başlayan yönetim Süper Lig'in iki yıldızıyla anlaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Süper Lig’in iki yıldızıyla anlaştı

JESUS'A SÜPER RAPOR!

Yardımcılarıyla birlikte uzun zamandır Fenerbahçe'yi takip eden Jorge Jesus ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim ile yaklaşık 3 aydır temasta olan Portekizli teknik adamın sadece takımla ilgili değil Türkiye ligi ile ilgili de detaylı araştırmalar içinde olduğu öğrenildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Süper Lig’in iki yıldızıyla anlaştı

İSMAİL KARTAL'IN İÇİNDE OLDUĞU HOCALAR DAHİL...

Başkan Ali Koç'un aracılığıyla, Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal'ın da dahil olduğu 6 teknik direktörün hazırladığı Süper Lig raporunu alan tecrübeli hocanın, bunun üzerinden çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Süper Lig’in iki yıldızıyla anlaştı

Ligin yapısı, takımlar, yabancı sayısı, gençlere verilen süreler, hakem incelemelerini içeren raporda A'dan Z'ye her konuya değinildiği belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transfere hızlı başladı! Süper Lig’in iki yıldızıyla anlaştı

TEKNİK EKİBINDE TÜRK OLMAYACAK, KENDİ DÜZENİNİ KURACAK

Ayrıca iki yardımcısıyla İstanbul'a gelen Jesus'un, teknik ekibinde Türk bir ismin olmayacağı ifade edildi. Yönetime bilgi veren başarılı hoca, kısa süre içinde Samandıra'da kendi düzenini kuracak. Bu arada Jesus'un gelişiyle F.Bahçe'de yeni bir dönem başlıyor…

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