Giriş Tarihi: 03.09.2022 19:14 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 19:17

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe transferi kapattı derken dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar büyük heyecana kapıldı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligin ilk 4 haftasında 7 puan toplamayı başardı. Şampiyonluk yolunda iddialı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, yıllardır süre gelen hasretini dindirmek istiyor. Bu doğrultuda kadrosuna birçok ekleme yapan Kanarya, son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Batshuayi ile birlikte Fenerbahçe'nin transferi kapatması beklenirken İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. İşte son dakika haberleri…