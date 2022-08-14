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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcü için sınırları zorluyor! Taraftarın beklediği isim için yeni teklif geliyor…
Giriş Tarihi: 14.08.2022 22:28 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 22:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcü için sınırları zorluyor! Taraftarın beklediği isim için yeni teklif geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona şok bir sonuçla giren Fenerbahçe, ligin ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu sonuçla birlikte golcü ihtiyacı gün yüzüne çıkan sarı-lacivertliler, transfer sezonu kapanmadan evvel bir forvet transferi yapmayı planlıyor. Bu bölgede birçok isim konuşulurken Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu tek bir isim var. Ali Koç ve yönetimi, yıldız golcü için yapılan ilk teklifi revize ederek yeni bir teklif yapacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcü için sınırları zorluyor! Taraftarın beklediği isim için yeni teklif geliyor…

Son dakika haberleri… Futbolda yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ligin ilk maçında Ümraniyespor'u sahasında ağırladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcü için sınırları zorluyor! Taraftarın beklediği isim için yeni teklif geliyor…

Karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, taraftarları tarafından eleştirilirken takımın golcü eksikliği ön plana çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcü için sınırları zorluyor! Taraftarın beklediği isim için yeni teklif geliyor…

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ali Koç ve Jorge Jesus, forvet konusuna dikkat çekmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcü için sınırları zorluyor! Taraftarın beklediği isim için yeni teklif geliyor…

Bu gelişmelerin üzerine transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet pozisyonuna bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcü için sınırları zorluyor! Taraftarın beklediği isim için yeni teklif geliyor…

Kanarya'nın hedefine Batshuayi ve Aboubakar da girmişti ancak iki oyuncunun yüksek maliyetleri Fenerbahçe yönetimini düşündürüyor.

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