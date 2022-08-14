Giriş Tarihi: 14.08.2022 22:28 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 22:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcü için sınırları zorluyor! Taraftarın beklediği isim için yeni teklif geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona şok bir sonuçla giren Fenerbahçe, ligin ilk maçında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu sonuçla birlikte golcü ihtiyacı gün yüzüne çıkan sarı-lacivertliler, transfer sezonu kapanmadan evvel bir forvet transferi yapmayı planlıyor. Bu bölgede birçok isim konuşulurken Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu tek bir isim var. Ali Koç ve yönetimi, yıldız golcü için yapılan ilk teklifi revize ederek yeni bir teklif yapacak. İşte son dakika haberinin detayları…