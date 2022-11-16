Giriş Tarihi: 16.11.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 18:27

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız oyuncuya gelen teklifi elinin tersiyle itti! Reddedilen bonservisi duyanlar şaşkına döndü…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligin ilk 14 haftasında adeta seriye bağladı. 29 puanla Dünya Kupası arasına lider olarak girmeyi garantileyen sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi grubunu da lider tamamladı ve direkt olarak son 16 turuna yükseldi. Aradan sonra yeniden lige odaklanarak devre arasına kadar liderliği elden bırakmak istemeyen Fenerbahçe'de kulübe sürpriz bir teklif geldi. Kulüp yönetimi ise bu teklifi elinin tersiyle itti. İşte son dakika haberinin detayları…