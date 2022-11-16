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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız oyuncuya gelen teklifi elinin tersiyle itti! Reddedilen bonservisi duyanlar şaşkına döndü…
Giriş Tarihi: 16.11.2022 18:25 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 18:27

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız oyuncuya gelen teklifi elinin tersiyle itti! Reddedilen bonservisi duyanlar şaşkına döndü…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Jorge Jesus yönetiminde devam eden Fenerbahçe, ligin ilk 14 haftasında adeta seriye bağladı. 29 puanla Dünya Kupası arasına lider olarak girmeyi garantileyen sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi grubunu da lider tamamladı ve direkt olarak son 16 turuna yükseldi. Aradan sonra yeniden lige odaklanarak devre arasına kadar liderliği elden bırakmak istemeyen Fenerbahçe'de kulübe sürpriz bir teklif geldi. Kulüp yönetimi ise bu teklifi elinin tersiyle itti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız oyuncuya gelen teklifi elinin tersiyle itti! Reddedilen bonservisi duyanlar şaşkına döndü…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız oyuncuya gelen teklifi elinin tersiyle itti! Reddedilen bonservisi duyanlar şaşkına döndü…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte oldukça iyi bir hava yakalayan sarı-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde kadrosunun büyük bir kısmını yeniledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız oyuncuya gelen teklifi elinin tersiyle itti! Reddedilen bonservisi duyanlar şaşkına döndü…

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde alınan seri galibiyetlerle taraftarına güven veren Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider olarak girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız oyuncuya gelen teklifi elinin tersiyle itti! Reddedilen bonservisi duyanlar şaşkına döndü…

Aradan sonra yeniden lige konsantre olarak devre arasına kadar kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'nin, ocak transfer döneminde bazı değişimler göstermesi de bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yıldız oyuncuya gelen teklifi elinin tersiyle itti! Reddedilen bonservisi duyanlar şaşkına döndü…

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte bu sezon Jorge Jesus'un da şans vermekten çekinmediği yıldız oyuncuya sürpriz bir teklif geldi.

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