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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yüzyılın transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Kadıköy’e gelecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…
Giriş Tarihi: 25.01.2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 18:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yüzyılın transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Kadıköy’e gelecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Ligde son olarak Başakşehir deplasmanından zor da olsa 3 puanı kapan sarı-lacivertliler, puanını 57 yaparak zirvedeki yerini korudu. Galatasaray ile arasındaki puan farkını açmak isteyen Kanarya, transferlerini de tamamen şampiyonluk odaklı yapıyor. Bonucci ve Krunic'in ardından bir yeni ismi daha kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, yüzyılın transferini yapacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yüzyılın transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Kadıköy’e gelecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lider Fenerbahçe, son olarak Başakşehir deplasmanına çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yüzyılın transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Kadıköy’e gelecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelenin tamamını üstün oynayan Kanarya, 90. dakikada kazanılan penaltıyla galibiyete koştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yüzyılın transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Kadıköy’e gelecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Oldukça zorlu geçen maçtan da 3 puan almayı başaran sarı-lacivertliler, zirvedeki yerini koruyarak puanını 57 yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yüzyılın transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Kadıköy’e gelecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe, işini şansa da bırakmak istemiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yüzyılın transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Kadıköy’e gelecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Devre arası transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan Kanarya, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katmıştı.

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