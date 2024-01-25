Giriş Tarihi: 25.01.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
18:03
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yüzyılın transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Kadıköy’e gelecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Ligde son olarak Başakşehir deplasmanından zor da olsa 3 puanı kapan sarı-lacivertliler, puanını 57 yaparak zirvedeki yerini korudu. Galatasaray ile arasındaki puan farkını açmak isteyen Kanarya, transferlerini de tamamen şampiyonluk odaklı yapıyor. Bonucci ve Krunic'in ardından bir yeni ismi daha kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, yüzyılın transferini yapacak. İşte son dakika haberinin detayları…