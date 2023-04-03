Giriş Tarihi: 03.04.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 19:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Ali Koç Jorge Jesus’un biletini kesti! Ayrılık tarihini açıkladılar: İşte yeni takımı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Bu sezon başında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekipte sezona fırtına gibi bir başlangıç yapmıştı. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de alınan iyi sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başaran Fenerbahçe'de, ilerleyen haftalarda yaşanan kademeli düşüşün ardından hem yönetime hem de Portekizli teknik direktöre tepkiler yükseldi. Son olarak Beşiktaş derbisinden 4-2 mağlup ayrılan Kanarya'da Jorge Jesus'un fişi çekildi. İşte son dakika haberinin detayları…