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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Ali Koç Jorge Jesus’un biletini kesti! Ayrılık tarihini açıkladılar: İşte yeni takımı…
Giriş Tarihi: 03.04.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 19:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Ali Koç Jorge Jesus’un biletini kesti! Ayrılık tarihini açıkladılar: İşte yeni takımı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Bu sezon başında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekipte sezona fırtına gibi bir başlangıç yapmıştı. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de alınan iyi sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başaran Fenerbahçe'de, ilerleyen haftalarda yaşanan kademeli düşüşün ardından hem yönetime hem de Portekizli teknik direktöre tepkiler yükseldi. Son olarak Beşiktaş derbisinden 4-2 mağlup ayrılan Kanarya'da Jorge Jesus'un fişi çekildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Ali Koç Jorge Jesus’un biletini kesti! Ayrılık tarihini açıkladılar: İşte yeni takımı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, sarı-lacivertli takımda taşları yerinden oynattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Ali Koç Jorge Jesus’un biletini kesti! Ayrılık tarihini açıkladılar: İşte yeni takımı…

Bu sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile giren Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında büyük sükse yaratırken son dönemde beklentilerin altında kaldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Ali Koç Jorge Jesus’un biletini kesti! Ayrılık tarihini açıkladılar: İşte yeni takımı…

Üst üste gelen kötü sonuçlar ve büyük maçlarda alınan ağır yaralar, Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve Ali Koç'a tepkileri yükseltti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Ali Koç Jorge Jesus’un biletini kesti! Ayrılık tarihini açıkladılar: İşte yeni takımı…

BÜYÜK MAÇLARDA AĞIR YARA ALINDI

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde önemli rakiplerine karşı çıktığı zorluk düzeyi yüksek maçlarda galip gelemedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Ali Koç Jorge Jesus’un biletini kesti! Ayrılık tarihini açıkladılar: İşte yeni takımı…

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ile 1 beraberlik yaşadı.

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