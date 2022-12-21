Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bir yandan da takımın yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilere İsmail Yüksek ve Miguel Crespo için teklif gelmişti. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır krizi yaşandı. İşte tüm detaylar...