Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
11:03
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Dengeleri değiştirecek iddia...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bir yandan da takımın yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilere İsmail Yüksek ve Miguel Crespo için teklif gelmişti. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır krizi yaşandı. İşte tüm detaylar...