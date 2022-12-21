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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Dengeleri değiştirecek iddia...
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Altay Bayındır krizi! Dengeleri değiştirecek iddia...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bir yandan da takımın yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilere İsmail Yüksek ve Miguel Crespo için teklif gelmişti. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır krizi yaşandı. İşte tüm detaylar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Altay Bayındır krizi! Dengeleri değiştirecek iddia...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bir yandan da takımın yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilere İsmail Yüksek ve Miguel Crespo için teklif gelmişti. Bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır krizi yaşandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Altay Bayındır krizi! Dengeleri değiştirecek iddia...

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u yenerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, transfer için de adımlar atmak için yoğun çaba harcıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Altay Bayındır krizi! Dengeleri değiştirecek iddia...

İsmail Yüksek'le yeni sözleşme için görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in ilgisiyle karşılaşmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Altay Bayındır krizi! Dengeleri değiştirecek iddia...

Alman temsilcisinin 23 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'ye 5-6 milyon Euro civarı bir teklif yapması bekleniyordu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Altay Bayındır krizi! Dengeleri değiştirecek iddia...

CRESPO'YA MARSILYA KANCASI

Fransız basını da, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın Miguel Crespo ile ilgilendiğini iddia etmişti.

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