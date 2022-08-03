Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:26 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:26

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de aranan golcü için yeni formül! Yılın takasıyla geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Jorge Jesus önderliğinde sürdürüyor. Portekizli teknik direktör ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekip, sil baştan bir kadro kurarak tam 10 yeni transfer yaptı. Transfere henüz noktayı koymayan Kanarya'nın bir de golcü oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor. Bu doğrultuda Sörloth ve Belotti gibi isimler sık sık gündeme gelse de yeni golcü için takas formülü kullanılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…