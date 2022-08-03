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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de aranan golcü için yeni formül! Yılın takasıyla geliyor...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:26 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:26

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de aranan golcü için yeni formül! Yılın takasıyla geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Jorge Jesus önderliğinde sürdürüyor. Portekizli teknik direktör ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertli ekip, sil baştan bir kadro kurarak tam 10 yeni transfer yaptı. Transfere henüz noktayı koymayan Kanarya'nın bir de golcü oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor. Bu doğrultuda Sörloth ve Belotti gibi isimler sık sık gündeme gelse de yeni golcü için takas formülü kullanılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de aranan golcü için yeni formül! Yılın takasıyla geliyor...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına son hız devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de aranan golcü için yeni formül! Yılın takasıyla geliyor...

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçlarına Dinamo Kiev karşısında çıkan sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmalardan istediğini alamamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de aranan golcü için yeni formül! Yılın takasıyla geliyor...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine artık son vermek isteyen Fenerbahçe, son olarak Alioski ile birlikte transfer döneminde 10. ismi kadrosuna kattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de aranan golcü için yeni formül! Yılın takasıyla geliyor...

Yapılan yeni transferlere rağmen kadrosundaki eksiklikleri henüz gidermeyen sarı-lacivertlilerin bir de golcü transferi yapması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de aranan golcü için yeni formül! Yılın takasıyla geliyor...

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullanmıştı:

"7-8 yabancı oyuncu ayrılacak, 3 yeni oyuncu gelecek. Kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilmeyecek olan var, şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda bırakılmayacak olan var."

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