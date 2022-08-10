Giriş Tarihi: 10.08.2022 21:59 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 22:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İşte Jorge Jesus’un planlarını altüst eden o sebep…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne gerilemişti. Süper Lig'de ise ligin ilk haftasında Ümraniyespor'u sahasında ağırlayan sarı-lacivertliler, şok bir sonuç aldı. 3-3 biten karşılaşmanın ardından Jorge Jesus'un kararları tartışılırken Arda Güler'in 1 dakika bile süre almaması şaşkınlık yarattı. Genç oyuncunun Ümraniyespor maçında neden sahada olmadığın gerçeği ise daha sonra ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…