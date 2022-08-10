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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İşte Jorge Jesus’un planlarını altüst eden o sebep…
Giriş Tarihi: 10.08.2022 21:59 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 22:03

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İşte Jorge Jesus’un planlarını altüst eden o sebep…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne gerilemişti. Süper Lig'de ise ligin ilk haftasında Ümraniyespor'u sahasında ağırlayan sarı-lacivertliler, şok bir sonuç aldı. 3-3 biten karşılaşmanın ardından Jorge Jesus'un kararları tartışılırken Arda Güler'in 1 dakika bile süre almaması şaşkınlık yarattı. Genç oyuncunun Ümraniyespor maçında neden sahada olmadığın gerçeği ise daha sonra ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İşte Jorge Jesus’un planlarını altüst eden o sebep…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İşte Jorge Jesus’un planlarını altüst eden o sebep…

Jorge Jesus ile sezona başlayan sarı-lacivertliler, birçok yeni transferle birlikte kadrosunu bir hayli takviye etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İşte Jorge Jesus’un planlarını altüst eden o sebep…

Ancak Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev karşısında alınan sonuç taraftarın üzen ilk durum oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İşte Jorge Jesus’un planlarını altüst eden o sebep…

Avrupa Ligi'nde Slovacko karşısında iyi bir sonuç alan Fenerbahçe tekrar havayı yakalarken Süper Lig'de hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı! İşte Jorge Jesus’un planlarını altüst eden o sebep…

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezonda ligin yeni ekibi Ümraniyespor'a karşı şok bir sonuç aldı.

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