Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
09:25
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Sözleşmesindeki o madde nedeniyle...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ligde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe derbi şokunu yaşarken diğer yandan gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertli takımın genç yeteneği Arda Güler için devler sıraya girdi. F.Bahçe'de bu sezon 13 maçta 305 dakika forma giyebilen 17 yaşındaki Arda Güler'in sözleşmesindeki madde düşündürüyor. İşte o madde ve Arda'yı isteyen dev takımlar...