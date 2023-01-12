Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler şoku! Sözleşmesindeki o madde nedeniyle...

F.BAHÇE'DE ARDA GÜLER ŞOKU

Dünya Kupası'ndan sonra oynadığı 4 maçın 2'sini kaybeden Fenerbahçe'de, eleştirilerin dozu yükseldi. Galatasaray derbisinde üretkenlik konusunda problem yaşayan sarı-lacivertlilerde en çok ihtiyaç duyulduğu anda Arda Güler'in oynatılmaması, sözleşmesindeki maddeyi bir kez daha gündeme getirdi.