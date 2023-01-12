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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Sözleşmesindeki o madde nedeniyle...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:25

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler şoku! Sözleşmesindeki o madde nedeniyle...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ligde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe derbi şokunu yaşarken diğer yandan gözler yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-lacivertli takımın genç yeteneği Arda Güler için devler sıraya girdi. F.Bahçe'de bu sezon 13 maçta 305 dakika forma giyebilen 17 yaşındaki Arda Güler'in sözleşmesindeki madde düşündürüyor. İşte o madde ve Arda'yı isteyen dev takımlar...

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler şoku! Sözleşmesindeki o madde nedeniyle...

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de derbi şoku yaşanırken gözler diğer yandan yapılacak transferlere çevrildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler şoku! Sözleşmesindeki o madde nedeniyle...

Ara transfer sezonuna hızlı giren Fenerbahçe, Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler şoku! Sözleşmesindeki o madde nedeniyle...

F.BAHÇE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3,5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler şoku! Sözleşmesindeki o madde nedeniyle...

Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer için harekete geçen Fenerbahçeli kurmaylar bir golcü transferi yapmak için de düğmeye bastı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Arda Güler şoku! Sözleşmesindeki o madde nedeniyle...

F.BAHÇE'DE ARDA GÜLER ŞOKU

Dünya Kupası'ndan sonra oynadığı 4 maçın 2'sini kaybeden Fenerbahçe'de, eleştirilerin dozu yükseldi. Galatasaray derbisinde üretkenlik konusunda problem yaşayan sarı-lacivertlilerde en çok ihtiyaç duyulduğu anda Arda Güler'in oynatılmaması, sözleşmesindeki maddeyi bir kez daha gündeme getirdi.

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