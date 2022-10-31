Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, istatistiklerde de zirvede yer alıyor. Alman devi Bayern Münih ile yer aldığı istatistik ile dikkat çeken sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan yıldızın gösterdiği performans gündem oldu. İşte tüm detaylar...