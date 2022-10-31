Giriş Tarihi: 31.10.2022 15:26
Güncelleme Tarihi: 31.10.2022
15:26
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de ayrıldı, gitti yere damga vurdu! Herkes onu konuşuyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, istatistiklerde de zirvede yer alıyor. Alman devi Bayern Münih ile yer aldığı istatistik ile dikkat çeken sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan yıldızın gösterdiği performans gündem oldu. İşte tüm detaylar...