Giriş Tarihi: 04.04.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 19:53

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim net kararını verdi: Yaprak dökümü başlıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonun ardından yeni bir başlangıca imza atan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. İyi başlanan sezonda yaşanan sert düşüş, taraftarlar tarafından büyük tepki çekerken Ali Koç ve yönetimi istifaya davet edildi. Bunun üzerine Jorge Jesus ile görüşen Ali Koç, yola devam kararı aldı. Yapılan görüşmelerden ise tam 6 oyuncuyla yolları ayırma kararı çıktı. Beşiktaş derbisinin ardından büyük bir kıyıma imza atacak olan sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…