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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim net kararını verdi: Yaprak dökümü başlıyor…
Giriş Tarihi: 04.04.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 19:53

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim net kararını verdi: Yaprak dökümü başlıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonun ardından yeni bir başlangıca imza atan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. İyi başlanan sezonda yaşanan sert düşüş, taraftarlar tarafından büyük tepki çekerken Ali Koç ve yönetimi istifaya davet edildi. Bunun üzerine Jorge Jesus ile görüşen Ali Koç, yola devam kararı aldı. Yapılan görüşmelerden ise tam 6 oyuncuyla yolları ayırma kararı çıktı. Beşiktaş derbisinin ardından büyük bir kıyıma imza atacak olan sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim net kararını verdi: Yaprak dökümü başlıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk haftalarda yüksek form grafiğiyle giriş yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim net kararını verdi: Yaprak dökümü başlıyor…

Hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı karşılaşmalardan iyi futbolla taraftarını memnun eden sonuçlar alan sarı-lacivertli ekipte kademeli olarak bir düşüş yaşandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim net kararını verdi: Yaprak dökümü başlıyor…

Dünya Kupası arasının ardından liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de takım ve taraftarın arası da giderek açıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim net kararını verdi: Yaprak dökümü başlıyor…

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un kafa karıştıran açıklamalarının ardından güven duygusunu yitiren sarı-lacivertliler umutsuzluğa kapıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de derbi sonrası büyük kıyım! Yönetim net kararını verdi: Yaprak dökümü başlıyor…

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde büyük umutlarla başlanan sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, 4-2'lik Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu.

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