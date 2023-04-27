Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de düğüm çözüldü! Ali Koç tercihini yaptı, Jorge Jesus kararı verildi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor ile sahasında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus ile tribünler arasında gerginlik yaşanmış ve araya genç yıldız Arda Güler girmişti. Bu yaşananların ardından sarı-lacivertlilerde en önemli konu, Portekizli teknik adamın geleceğiydi... Fenerbahçe tercihini yaptı ve Jorge Jesus'la ilgili kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...