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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de düğüm çözüldü! Ali Koç tercihini yaptı, Jorge Jesus kararı verildi...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 08:05

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de düğüm çözüldü! Ali Koç tercihini yaptı, Jorge Jesus kararı verildi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor ile sahasında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus ile tribünler arasında gerginlik yaşanmış ve araya genç yıldız Arda Güler girmişti. Bu yaşananların ardından sarı-lacivertlilerde en önemli konu, Portekizli teknik adamın geleceğiydi... Fenerbahçe tercihini yaptı ve Jorge Jesus'la ilgili kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de düğüm çözüldü! Ali Koç tercihini yaptı, Jorge Jesus kararı verildi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbulspor ile sahasında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus ile tribünler arasında gerginlik yaşanmış ve araya genç yıldız Arda Güler girmişti. Bu yaşananların ardından sarı-lacivertlilerde en önemli konu, Portekizli teknik adamın geleceğiydi... Fenerbahçe tercihini yaptı ve Jorge Jesus'la ilgili kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de düğüm çözüldü! Ali Koç tercihini yaptı, Jorge Jesus kararı verildi...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de düğüm çözüldü! Ali Koç tercihini yaptı, Jorge Jesus kararı verildi...

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'le berabere kalmasının avantajını kullanamayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, tepkilerin odağındaki isim olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de düğüm çözüldü! Ali Koç tercihini yaptı, Jorge Jesus kararı verildi...

TRİBÜNLERDEN SERT TEPKİ

Mücadelenin ardından takımı saha ortasında toplayan ve tribünleri alkışlatan Portekizli teknik adam, taraftarların tepkisi sonrası adeta çılgına dönmüştü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de düğüm çözüldü! Ali Koç tercihini yaptı, Jorge Jesus kararı verildi...

ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

Taraftarların takımı ıslıklaması sonrası tribüne el kol hareketleri yaparak tepki gösteren Jesus'u Arda Güler sakinleştirmişti.

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