Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de evdeki hesap çarşıya uymadı! Ali Koç sonrası hayaller ve gerçekler, Daum’un o sözü akıllara geldi...

Tarih 26 Mayıs 2018... Yer Bodrum Antik Tiyatro... Kürsüde Ali Koç... Yaklaşan Fenerbahçe kongresi öncesi, başkan adayı olan Ali Koç, tarihi mekanı dolduran Fenerbahçeli taraftarlara hayallerini anlatıyor: "Biz altı aydır özlenen Fenerbahçe adına daha iyi bir Fenerbahçe için ne yapılır, ne edilir sizlerle konuştuk. Avrupa'da anılmayı özledik, stadı her şartta dolup taşan, hatta sezon açılışlarını bile 30-40 bin seyirciyle yapan, kombineleri için bekleme sırası olan, çocukların yüzlerinde mutluluk olan, her anlamda sevilen ve gurur duyulan, dostu düşmanından daha fazla halkın takımı Fenerbahçe'yi çok özledik."