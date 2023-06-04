Giriş Tarihi: 04.06.2023 11:05
Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
11:05
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı! Ali Koç sonrası hayaller ve gerçekler, Daum'un o sözü akıllara geldi...
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç'un hedefi, sarı-lacivertlilerin Avrupa kulvarında ses getirecek bir yapıya kavuşmasıydı. Planları vardı. Kongreden bir yıl önce çalışmalara başlamıştı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Geride kalan beş yılda dört farklı kulüp şampiyon olurken Samandıra'yı ziyaret eden eski teknik direktör Daum, "Kral çıplak" diyordu...