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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı! Ali Koç sonrası hayaller ve gerçekler, Daum'un o sözü akıllara geldi...
Giriş Tarihi: 04.06.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 11:05

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı! Ali Koç sonrası hayaller ve gerçekler, Daum'un o sözü akıllara geldi...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç'un hedefi, sarı-lacivertlilerin Avrupa kulvarında ses getirecek bir yapıya kavuşmasıydı. Planları vardı. Kongreden bir yıl önce çalışmalara başlamıştı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Geride kalan beş yılda dört farklı kulüp şampiyon olurken Samandıra'yı ziyaret eden eski teknik direktör Daum, "Kral çıplak" diyordu...

SERKAN ÜNLÜ
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de evdeki hesap çarşıya uymadı! Ali Koç sonrası hayaller ve gerçekler, Daum’un o sözü akıllara geldi...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç'un hedefi, sarı-lacivertlilerin Avrupa kulvarında ses getirecek bir yapıya kavuşmasıydı. Planları vardı. Kongreden bir yıl önce çalışmalara başlamıştı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Geride kalan beş yılda dört farklı kulüp şampiyon olurken Samandıra'yı ziyaret eden eski teknik direktör Daum, "Kral çıplak" diyordu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de evdeki hesap çarşıya uymadı! Ali Koç sonrası hayaller ve gerçekler, Daum’un o sözü akıllara geldi...

Tarih 26 Mayıs 2018... Yer Bodrum Antik Tiyatro... Kürsüde Ali Koç... Yaklaşan Fenerbahçe kongresi öncesi, başkan adayı olan Ali Koç, tarihi mekanı dolduran Fenerbahçeli taraftarlara hayallerini anlatıyor: "Biz altı aydır özlenen Fenerbahçe adına daha iyi bir Fenerbahçe için ne yapılır, ne edilir sizlerle konuştuk. Avrupa'da anılmayı özledik, stadı her şartta dolup taşan, hatta sezon açılışlarını bile 30-40 bin seyirciyle yapan, kombineleri için bekleme sırası olan, çocukların yüzlerinde mutluluk olan, her anlamda sevilen ve gurur duyulan, dostu düşmanından daha fazla halkın takımı Fenerbahçe'yi çok özledik."

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de evdeki hesap çarşıya uymadı! Ali Koç sonrası hayaller ve gerçekler, Daum’un o sözü akıllara geldi...

Ve tarih 3 Haziran 2018, yer Şükrü Saraçoğlu Stadyumu... Fenerbahçe kongresine rekor katılım var... 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçimlerde oy kullanan 21 bin 350 kişiden 16 bin 92'sinin oyunu alan Ali Koç artık Fenerbahçe Başkanı. Ve gelelim günümüze: Geride kalan beş yılda vaatlerini yerine getiremeyen Ali Koç, selefi Aziz Yıldırım'a 20 yıl başkanlığa emanet eden camiayı sadece beşinci yılında kendine küstürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de evdeki hesap çarşıya uymadı! Ali Koç sonrası hayaller ve gerçekler, Daum’un o sözü akıllara geldi...

İlk seçildiğinde "Dostu, düşmanından çok olan kulüp olmalıyız" düsturunun altını çizen Ali Koç; tüm futbol ailesini karşısına almaktan çekinmedi. Kulüpler Birliği toplantısında karşılaştığı Galatasaray yöneticisi, iş adamı Erden Timur'a "Ne para harcadın ya?" diye takılırken, ince bir siyaset izliyor. Eylül 2022 rakamlarına bakılırsa Fenerbahçe transfere 24 milyon Euro, Galatasaray ise 27 milyon 700 bin Euro harcamıştı. Ama algı her şeydi ve insanların aklında Galatasaray'ın transfere çok para harcadığı kalacaktı. Muhasebeciler hariç çünkü onlar sadece bilançoya bakar!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de evdeki hesap çarşıya uymadı! Ali Koç sonrası hayaller ve gerçekler, Daum’un o sözü akıllara geldi...

KULÜBE SORUNUNU ÇÖZEMEDİ

Başkanlığa seçilmesi sonrası, Türkiye'de tutmayan 'sportif direktörlük' müessesine can verdi. Daniel Comolli aslında bir bariyerdi, zaman kazanmak için... Kötü sonuçlar olunca hedef Comolli olacaktı. Öyle de oldu. Yıllardır uzak kalınan Avrupa'ya terfi etmek için getirilen Phillip Cocu için başkan imza töreninde, "Gönlümden geçen ilk ve son teknik direktör anlaşmamız olur" diyordu ancak teknik direktör hamleleri hiç bir zaman beklenen başarıyı getirmedi. Fenerbahçe'nin sembol isimleri Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun devam ettikleri teknik direktörlük kariyerlerine bakarsak, değiştiremeyecekleri şeyleri erken görüp kulüpten ayrılmışlar diyebiliriz.

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