Giriş Tarihi: 03.10.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
20:27
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de hiç beklenmedik ayrılık! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon Jose Mourinho yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirmişti. Birçok önemli oyuncuyla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, devre arasında flaş bir ayrılık yaşayabilir. Yaz transfer döneminde kadroya katılan dünyaca ünlü yıldız oyuncunun takımdan ayrılığı söz konusu haline geldi. İşte son dakika haberinin detayları…