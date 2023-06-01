Giriş Tarihi: 01.06.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 22:17

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Ali Koç yeni hocaya ilk teklifini yaptı: Süper Lig’e damga vuran isim geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Jorge Jesus ile yoluna devam eden Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda istediğini alamadı. Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray, rakiplerini durdurmayı başardı. Tek hedef şampiyonluk olarak sezona başlayan Fenerbahçe, bu hedefe ulaşamadığı için hayal kırıklığına uğradı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili soru işaretleri yer alırken bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…