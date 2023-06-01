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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Ali Koç yeni hocaya ilk teklifini yaptı: Süper Lig’e damga vuran isim geliyor…
Giriş Tarihi: 01.06.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 22:17

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Ali Koç yeni hocaya ilk teklifini yaptı: Süper Lig’e damga vuran isim geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de Jorge Jesus ile yoluna devam eden Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda istediğini alamadı. Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray, rakiplerini durdurmayı başardı. Tek hedef şampiyonluk olarak sezona başlayan Fenerbahçe, bu hedefe ulaşamadığı için hayal kırıklığına uğradı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili soru işaretleri yer alırken bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Ali Koç yeni hocaya ilk teklifini yaptı: Süper Lig’e damga vuran isim geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon istediğini alamayan Fenerbahçe, teknik direktör değişimiyle yeni sezona başlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Ali Koç yeni hocaya ilk teklifini yaptı: Süper Lig’e damga vuran isim geliyor…

Takımı Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet eden başkan Ali Koç, yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olarak belirledi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Ali Koç yeni hocaya ilk teklifini yaptı: Süper Lig’e damga vuran isim geliyor…

2022-2023 sezonuna oldukça hızlı bir başlangıç yapan Kanarya, ligin 10. haftasından sonra yaşadığı düşüşü durduramadı ve şampiyonluk hasretini sona erdiremedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Ali Koç yeni hocaya ilk teklifini yaptı: Süper Lig’e damga vuran isim geliyor…

Ligin 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, hafta sonu da rakibine konuk olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Ali Koç yeni hocaya ilk teklifini yaptı: Süper Lig’e damga vuran isim geliyor…

Bu sırada Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da geleceği tartışılıyor. Portekizli çalıştırıcıyla yola devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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