Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başkan Jorge Jesus’u bizzat aradı ve teklifini yaptı! İşte yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün şampiyonluk hasretini bitirmek adına Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ile yeni sezona başladı. Sezonu flaş galibiyetlerle açarak adından söz ettiren sarı-lacivertliler, daha sonra yaşadığı düşüşle birlikte liderliği de ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Son haftalarda yeniden form yakalamaya çalışan Kanarya, 28. hafta maçında Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek puan farkını 6'ya indirdi. Bu sırada ise Teknik Direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…