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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başkan Jorge Jesus'u bizzat aradı ve teklifini yaptı! İşte yeni takımı...
Giriş Tarihi: 11.04.2023 19:47 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 20:01

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başkan Jorge Jesus'u bizzat aradı ve teklifini yaptı! İşte yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün şampiyonluk hasretini bitirmek adına Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ile yeni sezona başladı. Sezonu flaş galibiyetlerle açarak adından söz ettiren sarı-lacivertliler, daha sonra yaşadığı düşüşle birlikte liderliği de ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Son haftalarda yeniden form yakalamaya çalışan Kanarya, 28. hafta maçında Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek puan farkını 6'ya indirdi. Bu sırada ise Teknik Direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başkan Jorge Jesus’u bizzat aradı ve teklifini yaptı! İşte yeni takımı...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak adına Jorge Jesus'la sezona başlayan Fenerbahçe, oldukça formda bir giriş yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başkan Jorge Jesus’u bizzat aradı ve teklifini yaptı! İşte yeni takımı...

Yaz transfer sezonunda takıma katılan birçok yıldız oyuncuyla birlikte sezonun ilk haftalarında bol gollü galibiyetler alan Kanarya, taraftarının desteğini de arkasına aldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başkan Jorge Jesus’u bizzat aradı ve teklifini yaptı! İşte yeni takımı...

Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe, Dünya Kupası arasıyla birlikte düşüş yaşadı ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başkan Jorge Jesus’u bizzat aradı ve teklifini yaptı! İşte yeni takımı...

Sarı-kırmızılı ekibin 14 maçlık galibiyet serisi sırasında puan kayıpları yaşayan Kanarya, zirveye yeniden tutunmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başkan Jorge Jesus’u bizzat aradı ve teklifini yaptı! İşte yeni takımı...

PUAN FARKI 6'YA İNDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılan sarı-lacivertli ekip, 57 puana yükseldi.

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