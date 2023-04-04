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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi! Derbi sonrası olay sözler: "Bir kuş sütü eksikti, eğer Jesus giderse..."
Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 10:43

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi! Derbi sonrası olay sözler: "Bir kuş sütü eksikti, eğer Jesus giderse..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 4-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor. Taraftarlar derbinin ardından başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, teknik direktör Jorge Jesus da eleştirilerden nasibini almıştı. Bu gelişmelerin ardından, taraftarların çok sevdiği Jorge Jesus'la ilgili flaş bir karar alınırken, SABAH Spor'un usta yazarları sarı-lacivertlilerde yaşananlarla ilgili çarpıcı tespitler yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus için karar verildi! Derbi sonrası olay sözler: Bir kuş sütü eksikti, eğer Jesus giderse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 4-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor. Taraftarlar derbinin ardından başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, teknik direktör Jorge Jesus da eleştirilerden nasibini almıştı. Bu gelişmelerin ardından, taraftarların çok sevdiği Jorge Jesus'la ilgili flaş bir karar alınırken, SABAH Spor'un usta yazarları sarı-lacivertlilerde yaşananlarla ilgili çarpıcı tespitler yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus için karar verildi! Derbi sonrası olay sözler: Bir kuş sütü eksikti, eğer Jesus giderse...

Fenerbahçe'de sezon başında Başkan Ali Koç'un, şampiyonluk hayaliyle takımın başına getirdiği Jorge Jesus, camiada istenmeyen adam ilan edildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus için karar verildi! Derbi sonrası olay sözler: Bir kuş sütü eksikti, eğer Jesus giderse...

Verdiği demeçlerde sürekli olarak sözleşmesinin mayıs ayında sona ereceğini belirten Portekizli hoca, Süper Lig için ise "Burada maçlar sahada değil, masabaşında kazanılıyor" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus için karar verildi! Derbi sonrası olay sözler: Bir kuş sütü eksikti, eğer Jesus giderse...

Başkan Ali Koç'un, 68 yaşındaki çalıştırıcının bu tavrından rahatsız olduğu ve Beşiktaş mağlubiyetinin ardından da iplerin koptuğu F.Bahçe kulislerinde dile getiriliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus için karar verildi! Derbi sonrası olay sözler: Bir kuş sütü eksikti, eğer Jesus giderse...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Brezilya basınından UOL Esporte'nin haberine göre de yönetim, Jesus ile sözleşme feshi için görüşüyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

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