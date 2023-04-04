Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi! Derbi sonrası olay sözler: "Bir kuş sütü eksikti, eğer Jesus giderse..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 4-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor. Taraftarlar derbinin ardından başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, teknik direktör Jorge Jesus da eleştirilerden nasibini almıştı. Bu gelişmelerin ardından, taraftarların çok sevdiği Jorge Jesus'la ilgili flaş bir karar alınırken, SABAH Spor'un usta yazarları sarı-lacivertlilerde yaşananlarla ilgili çarpıcı tespitler yaptı. İşte tüm ayrıntılar...