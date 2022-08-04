Giriş Tarihi: 04.08.2022 11:44
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
12:07
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Basın toplantısında ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Avrupa'da oynamalarına karşın önceliklerinin Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu olduğunun altını çizdi. Portekizli teknik adamın basın toplantısı esnasındaki görüntüsü ise en çok konuşulan konu oldu. Jesus'un bu görüntüsü sosyal medyaya damga vururken, yapılan yorumlar taraftar nezdinde şok etkisi yarattı. İşte tüm ayrıntılar...