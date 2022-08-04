Altay'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini ve kaleyi Ertuğrul'un koruyacağını açıklayan Portekizli çalıştırıcı, yeni transferlerden en hazır ismin Gustavo Henrique olduğunu belirtip, "Bir forvet transferi yaptık, Joao Pedro... Elimizdeki diğer forvetlere de inanıyorum, güveniyorum. İyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu, bir kaleci daha almak" diye konuştu.