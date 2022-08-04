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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Basın toplantısında ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 12:07

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus şoku! Basın toplantısında ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Avrupa'da oynamalarına karşın önceliklerinin Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu olduğunun altını çizdi. Portekizli teknik adamın basın toplantısı esnasındaki görüntüsü ise en çok konuşulan konu oldu. Jesus'un bu görüntüsü sosyal medyaya damga vururken, yapılan yorumlar taraftar nezdinde şok etkisi yarattı. İşte tüm ayrıntılar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus şoku! Basın toplantısında ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Avrupa'da oynamalarına karşın önceliklerinin Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu olduğunun altını çizdi. Portekizli teknik adamın basın toplantısı esnasındaki görüntüsü ise en çok konuşulan konu oldu. Jesus'un bu görüntüsü sosyal medyaya damga vururken, yapılan yorumlar taraftar nezdinde şok etkisi yarattı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus şoku! Basın toplantısında ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam Çekya temscilcisi Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus basının karşısına çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus şoku! Basın toplantısında ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı...

Altay'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini ve kaleyi Ertuğrul'un koruyacağını açıklayan Portekizli çalıştırıcı, yeni transferlerden en hazır ismin Gustavo Henrique olduğunu belirtip, "Bir forvet transferi yaptık, Joao Pedro... Elimizdeki diğer forvetlere de inanıyorum, güveniyorum. İyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu, bir kaleci daha almak" diye konuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus şoku! Basın toplantısında ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı...

"SAKATLIKTA KALİTE KAYBETMEYEN KADRO KURDUK"

Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini ve Slovacko maçının farklı olacağına da vurgu yapan Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus şoku! Basın toplantısında ortaya çıktı, sosyal medyayı salladı...

"Derin bir kadromuz var. Sakatlık durumunda kalite kaybetmemek için bir kadro oluşturduk. Önce Türkiye ligini kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz.

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