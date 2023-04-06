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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus bir anda çileden çıktı! Kayserispor maçında tribünlere döndü ve…
Giriş Tarihi: 06.04.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 22:42

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus bir anda çileden çıktı! Kayserispor maçında tribünlere döndü ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Son haftalarda oldukça çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde ağır bir yenilgi almıştı. Öne geçtiği karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, yönetim, teknik ekip ve futbolculara yönelik tepki gösterdi. Yaşananların ardından ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1'lik skorla eledi ve yarı finale yükseldi. Zorlu karşılaşmada Teknik Direktör Jorge Jesus, kendi taraftarlarına flaş bir hareket yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus bir anda çileden çıktı! Kayserispor maçında tribünlere döndü ve…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son olarak Beşiktaş derbisinde sahne alan Fenerbahçe, dev derbiden büyük bir hezimetle ayrılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus bir anda çileden çıktı! Kayserispor maçında tribünlere döndü ve…

Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya iyi başlayarak öne geçen sarı-lacivertliler, 10 kişi kalan rakibinden üst üste goller yedi ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus bir anda çileden çıktı! Kayserispor maçında tribünlere döndü ve…

Bu mağlubiyetle Fenerbahçe taraftarlarından takıma, yönetime ve teknik ekibe sert tepkiler geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus bir anda çileden çıktı! Kayserispor maçında tribünlere döndü ve…

Beşiktaş derbisinde birçok Beşiktaşlı futbolcuyu alkışlayarak kendi takımlarını protesto eden Fenerbahçeliler, Başkan Ali Koç'un da istifasını istedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus bir anda çileden çıktı! Kayserispor maçında tribünlere döndü ve…

TÜRKİYE KUPASI'NDA NET GALİBİYET

Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisinin ardından ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a karşı çıktı.

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