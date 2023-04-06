Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus bir anda çileden çıktı! Kayserispor maçında tribünlere döndü ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Son haftalarda oldukça çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde ağır bir yenilgi almıştı. Öne geçtiği karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, yönetim, teknik ekip ve futbolculara yönelik tepki gösterdi. Yaşananların ardından ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-1'lik skorla eledi ve yarı finale yükseldi. Zorlu karşılaşmada Teknik Direktör Jorge Jesus, kendi taraftarlarına flaş bir hareket yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…