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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu! Süper Lig’e damga vurmuştu: Taraftarları heyecanlandırdı…
Giriş Tarihi: 11.05.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 20:19

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu! Süper Lig’e damga vurmuştu: Taraftarları heyecanlandırdı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk 10 haftasına damga vuran bir performans sergilemişti. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte ligde üst üste bol gollü galibiyetler alan sarı-lacivertli ekip, son haftalarda büyük bir düşüş yaşadı. Özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarın gözündeki güveni kaybeden Jesus'un gelecek sezon takımda kalması beklenmiyor. Fenerbahçe yönetimi de Jesus'un yerine gelecek ismi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu! Süper Lig’e damga vurmuştu: Taraftarları heyecanlandırdı…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezon Jorge Jesus ile yola çıkan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında yakaladığı form grafiğiyle dikkatleri çekmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu! Süper Lig’e damga vurmuştu: Taraftarları heyecanlandırdı…

Bu sırada liderliği alan ve Avrupa'daki seri galibiyetlerle taraftarının güvenini kazanan Jesus, Fenerbahçelileri şampiyonluğa inandırdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu! Süper Lig’e damga vurmuştu: Taraftarları heyecanlandırdı…

Ligin ilerleyen haftalarında özellikle Dünya Kupası sonrasında çözülme yaşayan Kanarya, düşüşe geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu! Süper Lig’e damga vurmuştu: Taraftarları heyecanlandırdı…

Zirveyi Galatasaray'a kaptıran Jorge Jesus ve öğrencileri, taraftarın da tepkisini üzerine çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu! Süper Lig’e damga vurmuştu: Taraftarları heyecanlandırdı…

Liderliği kaptırmasının ardından yeniden yükselişe geçmeyi başaramayan Fenerbahçe, son olarak Giresunspor'a kaybettiği puanlarla zirvedeki avantajını tepti.

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