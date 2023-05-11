Giriş Tarihi: 11.05.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 20:19

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un yerine gelecek isim belli oldu! Süper Lig’e damga vurmuştu: Taraftarları heyecanlandırdı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk 10 haftasına damga vuran bir performans sergilemişti. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte ligde üst üste bol gollü galibiyetler alan sarı-lacivertli ekip, son haftalarda büyük bir düşüş yaşadı. Özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarın gözündeki güveni kaybeden Jesus'un gelecek sezon takımda kalması beklenmiyor. Fenerbahçe yönetimi de Jesus'un yerine gelecek ismi belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…