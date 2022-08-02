Giriş Tarihi: 02.08.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 08:39

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun derken o da gidiyor… İşte yeni adresi

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Geçtiğimiz sezona büyük beklentilerle giren Fenerbahçe, sezon sonunda bu beklentilerin altında kalmıştı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona da sil baştan başlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da transfer çalışmaları da oldukça hareketli geçiyor. Birçok yeni transfer yapan Fenebahçe, kadrosundaki yıldız oyunculara da teklifler almaya devam ediyor. Bu isimlerden sonuncusu da Diego Rossi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…