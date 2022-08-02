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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun derken o da gidiyor… İşte yeni adresi
Giriş Tarihi: 02.08.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 08:39

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun derken o da gidiyor… İşte yeni adresi

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Geçtiğimiz sezona büyük beklentilerle giren Fenerbahçe, sezon sonunda bu beklentilerin altında kalmıştı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona da sil baştan başlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da transfer çalışmaları da oldukça hareketli geçiyor. Birçok yeni transfer yapan Fenebahçe, kadrosundaki yıldız oyunculara da teklifler almaya devam ediyor. Bu isimlerden sonuncusu da Diego Rossi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun derken o da gidiyor… İşte yeni adresi

Son dakika haberleri… Futbolda son yıllarda şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu da başarısızlıkla tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun derken o da gidiyor… İşte yeni adresi

Ali Koç yönetiminde yeni sezona Jorge Jesus'la birlikte hazırlanan sarı-lacivertli ekip, iddialı bir giriş yapmak istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun derken o da gidiyor… İşte yeni adresi

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne gerileyen Fenerbahçe, transferde dikkat çeken hamleler yapmaya devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun derken o da gidiyor… İşte yeni adresi

Son olarak Alioski'yi kadrosuna katarak bu sezonun 10. transferini yapan Kanarya'da ayrılıklar da dikkat çekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kimse bunu beklemiyordu! Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun derken o da gidiyor… İşte yeni adresi

Kim Min-Jae'yi yaklaşık 20 milyon Euro bonservisle Napoli'ye gönderen Fenerbahçe'de Pelkas ve Serdar Dursun'un da ayrılması bekleniyor.

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