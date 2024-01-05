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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'yi yıkan haberi duyurdular! Fred’in yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma gidiyor...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 01:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 01:32

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'yi yıkan haberi duyurdular! Fred’in yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yoluna İsmail Kartal yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor. Bu sezon şampiyonluk yarışında favori görülen sarı-lacivertliler, ligde son olarak Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Puanını 44'e yükselten Kanarya, Pazar günü oynanacak İstanbulspor maçıyla da lige geri dönecek. Bu sırada Fenerbahçe adına sezonun en iyisi olan Fred için beklenmedik bir talip çıktı. Brezilya basını, yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haberi duyurdular! Fred’in yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma gidiyor...

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haberi duyurdular! Fred’in yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma gidiyor...

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, görkemli bir başlangıca imza attı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haberi duyurdular! Fred’in yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma gidiyor...

Ligin ilk devresinde tam 44 puan toplayarak taraftarlarını heyecanlandıran Kanarya, liderliği de elinde tutuyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haberi duyurdular! Fred’in yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma gidiyor...

Yaz transfer döneminde birbirinden yıldız oyuncuları kadrosuna katarak güçlü bir rotasyon oluşturan Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak görülüyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’yi yıkan haberi duyurdular! Fred’in yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma gidiyor...

Devre arası transfer döneminde de yine önemli oyuncularla takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı.

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