Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de korkutan tablo ortaya çıktı! 5 yılda her şeyi denedi, borç tarihi seviyeye ulaştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü hakim. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesine karşın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç'un göreve geldiği andan itibaren her geçen gün mali olarak daha kötüye gidiyor. Fenerbahçe'nin endişe verici mali tablosu ortaya çıkarken, saha içindeki kötü performanslar da hayal kırıklığı yarattı. İşte tüm ayrıntılar...