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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de korkutan tablo ortaya çıktı! 5 yılda her şeyi denedi, borç tarihi seviyeye ulaştı
Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:35

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de korkutan tablo ortaya çıktı! 5 yılda her şeyi denedi, borç tarihi seviyeye ulaştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü hakim. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesine karşın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç'un göreve geldiği andan itibaren her geçen gün mali olarak daha kötüye gidiyor. Fenerbahçe'nin endişe verici mali tablosu ortaya çıkarken, saha içindeki kötü performanslar da hayal kırıklığı yarattı. İşte tüm ayrıntılar...

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de korkutan tablo ortaya çıktı! 5 yılda her şeyi denedi, borç tarihi seviyeye ulaştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü hakim. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesine karşın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç'un göreve geldiği andan itibaren her geçen gün mali olarak daha kötüye gidiyor. Fenerbahçe'nin endişe verici mali tablosu ortaya çıkarken, saha içindeki kötü performanslar da hayal kırıklığı yarattı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de korkutan tablo ortaya çıktı! 5 yılda her şeyi denedi, borç tarihi seviyeye ulaştı

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenip ligde mutlu sona ulaşmasıyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti sürdü.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de korkutan tablo ortaya çıktı! 5 yılda her şeyi denedi, borç tarihi seviyeye ulaştı

Sarı-lacivertli taraftarların faturayı kestiği başkan Ali Koç, 2018 yılında göreve gelirken, "Siz benim nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiğimi anlayamadınız" sözleriyle büyük bir vizyon vadetse de futbolda sportif bir başarı sağlayamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de korkutan tablo ortaya çıktı! 5 yılda her şeyi denedi, borç tarihi seviyeye ulaştı

Fenerbahçe'nin 5 yıllık süreçte yaptığı transfer harcamaları ve kulübün mevcut borç durumu ortaya çıkarken, önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlileri zor günler bekliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de korkutan tablo ortaya çıktı! 5 yılda her şeyi denedi, borç tarihi seviyeye ulaştı

İşte Fenerbahçe'nin tüm mali detayları;

EN FAZLA HARCAMAYI YAPTI

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında toplamda 81 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu isimlerin 42'si için takımın kasasından toplam 125.9 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti çıktı.

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