Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
16:54
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona büyük umutlarla hazırlanıyor. İsmail Kartal ile yollarını ayırarak takımın başına Mourinho'yu getiren sarı-lacivertli ekip, Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak yıllardır devam eden hasreti sona erdirmenin peşinde. Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu transfer etmesi beklenen Fenerbahçe, Mourinho etkisi ile dünyaca yıldızla prensip anlaşmasına vardı.