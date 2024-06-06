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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 16:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona büyük umutlarla hazırlanıyor. İsmail Kartal ile yollarını ayırarak takımın başına Mourinho'yu getiren sarı-lacivertli ekip, Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak yıllardır devam eden hasreti sona erdirmenin peşinde. Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu transfer etmesi beklenen Fenerbahçe, Mourinho etkisi ile dünyaca yıldızla prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 99 puan toplayarak tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 puan arkasında kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...

Tarihinin en yüksek puanını aldığı sezonda şampiyonluğu kaçıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon için büyük oynuyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...

Hafta sonu yapılacak başkanlık seçimine de hazırlanan sarı-lacivertli camia, sezon sona erdikten hemen sonra takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...

Futbol tarihinin en büyük teknik direktörleri arasına adını yazdıran Portekizli hoca Mourinho, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Mourinho etkisi! Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varıldı...

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye imza atan Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırdı.

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