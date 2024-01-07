Giriş Tarihi: 07.01.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
10:44
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Süper Lig ekipleri yıldız oyuncuya talip oldu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemine sayılı günler kala, takımın yıldız oyuncularından olan futbolcu ile yollar ayrılıyor. Deneyimli oyuncuya iki Süper Lig ekibi talip oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...