Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Süper Lig ekipleri yıldız oyuncuya talip oldu...

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'de 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.