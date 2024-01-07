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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Süper Lig ekipleri yıldız oyuncuya talip oldu...
Giriş Tarihi: 07.01.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 10:44

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Süper Lig ekipleri yıldız oyuncuya talip oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemine sayılı günler kala, takımın yıldız oyuncularından olan futbolcu ile yollar ayrılıyor. Deneyimli oyuncuya iki Süper Lig ekibi talip oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Süper Lig ekipleri yıldız oyuncuya talip oldu...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Süper Lig ekipleri yıldız oyuncuya talip oldu...

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'de 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Süper Lig ekipleri yıldız oyuncuya talip oldu...

OOSTERWOLDE GARANTİ SAMET-SERDAR SORU İŞARETİ

Becao'nun sakatlığı devam ederken savunmanın önemli ismi Djiku da Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda olduğu için takımını yalnız bırakacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Süper Lig ekipleri yıldız oyuncuya talip oldu...

Sağ bekte sezon başından bu yana formayı kimseye kaptırmayan Osayi Samuel de Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası'na katıldı. Sağ bekte Mert Müldür'e forma vermeyi düşünen İsmail Kartal, stoperde ise Oosterwolde'nin yanında Samet ve Serdar arasında karar verecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Süper Lig ekipleri yıldız oyuncuya talip oldu...

CENGİZ ÜNDER GÖREVE

İstanbulspor ile oynanacak karşılaşmada F.Bahçe'de eksikler de dikkat çekiyor. Cezalı durumdaki Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş bu karşılaşmada sahada olamayacak.

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