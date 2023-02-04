Giriş Tarihi: 04.02.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 18:59

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Süper Lig tarihine geçecek ayrılık! Taraftarın sevgilisi rekor bonservisle gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile yoluna devam eden Fenerbahçe, son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son oynanan Adana Demirspor maçından 1 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı. Bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da flaş bir ayrılık yaşanabilir. Fenerbahçe'nin beklediği bonservis bedeli ise, Süper Lig tarihine geçecek cinsten. İşte son dakika haberinin detayları…