Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Süper Lig tarihine geçecek ayrılık! Taraftarın sevgilisi rekor bonservisle gidiyor…
Giriş Tarihi: 04.02.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 18:59

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Süper Lig tarihine geçecek ayrılık! Taraftarın sevgilisi rekor bonservisle gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile yoluna devam eden Fenerbahçe, son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son oynanan Adana Demirspor maçından 1 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı. Bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdüren Kanarya'da flaş bir ayrılık yaşanabilir. Fenerbahçe'nin beklediği bonservis bedeli ise, Süper Lig tarihine geçecek cinsten. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Süper Lig tarihine geçecek ayrılık! Taraftarın sevgilisi rekor bonservisle gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ardından teknik direktör değişimine giden Fenerbahçe, takımın başına Jorge Jesus'u getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Süper Lig tarihine geçecek ayrılık! Taraftarın sevgilisi rekor bonservisle gidiyor…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte yeni sezona doludizgin başlayan sarı-lacivertli ekip, hem ligde hem de Avrupa'da liderliği aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Süper Lig tarihine geçecek ayrılık! Taraftarın sevgilisi rekor bonservisle gidiyor…

Dünya Kupası arasından sonra ise inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırırken devre arasında kadrosunu güçlendirmek için takviyeler yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Süper Lig tarihine geçecek ayrılık! Taraftarın sevgilisi rekor bonservisle gidiyor…

DEVRE ARASINDA 3 TRANSFER

Fenerbahçe, Süper Lig'de ocak ayı transfer dönemini hareketli geçiren kulüplerden birisi oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Süper Lig tarihine geçecek ayrılık! Taraftarın sevgilisi rekor bonservisle gidiyor…

Kanarya, devre arasında Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna kattı.

SON DAKİKA