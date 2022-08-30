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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı ikiye bölen ayrılık! Yıldız isim yeni takımıyla anlaşmak üzere…
Giriş Tarihi: 30.08.2022 17:57 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 17:58

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı ikiye bölen ayrılık! Yıldız isim yeni takımıyla anlaşmak üzere…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, kadrosunda da büyük bir değişime gitti. Birçok yeni oyuncuyu transfer eden Kanarya, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de transfer sezonunun sonuna kadar taraftarı ikiye bölen bir ayrılık daha yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı ikiye bölen ayrılık! Yıldız isim yeni takımıyla anlaşmak üzere…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını yeni sezona taşıdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı ikiye bölen ayrılık! Yıldız isim yeni takımıyla anlaşmak üzere…

Sezon başında göreve gelen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde iddialı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 4 haftada 7 puan topladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı ikiye bölen ayrılık! Yıldız isim yeni takımıyla anlaşmak üzere…

UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmayı başaran Fenerbahçe'nin ana hedefi ise Süper Lig şampiyonluğu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı ikiye bölen ayrılık! Yıldız isim yeni takımıyla anlaşmak üzere…

Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kanarya'nın sıradaki transferinin Maxi Gomez olması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı ikiye bölen ayrılık! Yıldız isim yeni takımıyla anlaşmak üzere…

Maxi Gomez'le birlikte transferi kapatması beklenen Fenerbahçe'de ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor.

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