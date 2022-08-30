Giriş Tarihi: 30.08.2022 17:57 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 17:58

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı ikiye bölen ayrılık! Yıldız isim yeni takımıyla anlaşmak üzere…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, kadrosunda da büyük bir değişime gitti. Birçok yeni oyuncuyu transfer eden Kanarya, birçok oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de transfer sezonunun sonuna kadar taraftarı ikiye bölen bir ayrılık daha yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları…