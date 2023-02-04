Giriş Tarihi: 04.02.2023 21:04 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 21:06

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın korktuğu başına geldi! Dünya devi Arda Güler için resmi teklif yaptı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ederek bünyesine kattığı Arda Güler, gelişimiyle sarı-lacivertli taraftarları en çok heyecanlandıran futbolcu oldu. Jorge Jesus yönetiminde aldığı kısa sürelere rağmen sahada olduğu her an futbolseverleri mest eden genç yıldız için dünya devi Paris Saint-Germain, resmi teklifle geldi. PSG'nin resmi teklifi Fenerbahçe taraftarları için korku yaratsa da başkan Ali Koç'un kararı net oldu. İşte son dakika haberinin detayları…