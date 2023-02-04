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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın korktuğu başına geldi! Dünya devi Arda Güler için resmi teklif yaptı…
Giriş Tarihi: 04.02.2023 21:04 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 21:06

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın korktuğu başına geldi! Dünya devi Arda Güler için resmi teklif yaptı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ederek bünyesine kattığı Arda Güler, gelişimiyle sarı-lacivertli taraftarları en çok heyecanlandıran futbolcu oldu. Jorge Jesus yönetiminde aldığı kısa sürelere rağmen sahada olduğu her an futbolseverleri mest eden genç yıldız için dünya devi Paris Saint-Germain, resmi teklifle geldi. PSG'nin resmi teklifi Fenerbahçe taraftarları için korku yaratsa da başkan Ali Koç'un kararı net oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın korktuğu başına geldi! Dünya devi Arda Güler için resmi teklif yaptı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ligde zirveyi yakından takip ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın korktuğu başına geldi! Dünya devi Arda Güler için resmi teklif yaptı…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte sezona iyi bir başlangıç yapan Kanarya, Dünya Kupası arasının ardından düşüşe geçti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın korktuğu başına geldi! Dünya devi Arda Güler için resmi teklif yaptı…

Bir yandan da devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i transfer etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın korktuğu başına geldi! Dünya devi Arda Güler için resmi teklif yaptı…

Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray ile olan puan farkının açılmasına engel olamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın korktuğu başına geldi! Dünya devi Arda Güler için resmi teklif yaptı…

Takıma katılan isimlerin yanı sıra Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde performansı artan birçok isme de teklif var.

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