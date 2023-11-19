Giriş Tarihi: 19.11.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 22:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor! İsmail Kartal milli yıldız için onay verdi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hazırlıklarına başladı. Sezona oldukça iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, uzun süreli şampiyonluk hasretine son vermenin peşinde. Milli ara öncesi puan kayıpları yaşasa da zirvedeki yerini koruyan Kanarya, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu sırada transferde de flaş gelişmeler yaşayan Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi için dünya devleri sıraya girdi. Öte yandan İsmail Kartal, milli yıldızın transferi için onay verdi. İşte son dakika haberinin detayları…