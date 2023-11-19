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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor! İsmail Kartal milli yıldız için onay verdi…
Giriş Tarihi: 19.11.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 22:57

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor! İsmail Kartal milli yıldız için onay verdi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hazırlıklarına başladı. Sezona oldukça iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, uzun süreli şampiyonluk hasretine son vermenin peşinde. Milli ara öncesi puan kayıpları yaşasa da zirvedeki yerini koruyan Kanarya, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu sırada transferde de flaş gelişmeler yaşayan Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi için dünya devleri sıraya girdi. Öte yandan İsmail Kartal, milli yıldızın transferi için onay verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor! İsmail Kartal milli yıldız için onay verdi…

Son dakika haberleri… Futbolda 2023-2024 sezonuna İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor! İsmail Kartal milli yıldız için onay verdi…

Dusan Tadic, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Fred, Livakovic gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezona da iyi başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor! İsmail Kartal milli yıldız için onay verdi…

Ligde ve Avrupa'da üst üste galibiyetlerle yoluna devam eden Kanarya, iki kulvarda da zirvedeki yerini koruyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor! İsmail Kartal milli yıldız için onay verdi…

Milli aranın ardından Karagümrük'ü sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları da başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor! İsmail Kartal milli yıldız için onay verdi…

İsmail Kartal yönetiminde yıldızı parlayan birçok oyuncu Avrupa'nın önemli takımları tarafından takip edilirken, eksik olan bölgeler için de girişimler sürdürülüyor.

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