Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi sonrası taraftarın bir sevgilisi daha gidiyor: Bonservisi bile duyurdular

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı'mızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine başladı. Sportif direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.