Giriş Tarihi: 20.06.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
19:31
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi sonrası taraftarın bir sevgilisi daha gidiyor: Bonservisi bile duyurdular
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal ile 99 puanda bitirilen sezonun ardından Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Kanarya, geçen sezonun yıldız oyuncusu Michy Batshuayi'yi ezeli rakibine kaptırdı. Bunun yanı sıra taraftarın bir diğer sevgilisi de ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…