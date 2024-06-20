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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi sonrası taraftarın bir sevgilisi daha gidiyor: Bonservisi bile duyurdular
Giriş Tarihi: 20.06.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 19:31

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi sonrası taraftarın bir sevgilisi daha gidiyor: Bonservisi bile duyurdular

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, İsmail Kartal ile 99 puanda bitirilen sezonun ardından Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Kanarya, geçen sezonun yıldız oyuncusu Michy Batshuayi'yi ezeli rakibine kaptırdı. Bunun yanı sıra taraftarın bir diğer sevgilisi de ayrılabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi sonrası taraftarın bir sevgilisi daha gidiyor: Bonservisi bile duyurdular

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek görevine başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi sonrası taraftarın bir sevgilisi daha gidiyor: Bonservisi bile duyurdular

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı'mızın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine başladı. Sportif direktörümüz Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi sonrası taraftarın bir sevgilisi daha gidiyor: Bonservisi bile duyurdular

Açıklamada Portekizli teknik adamın ekibinde birinci yardımcı antrenör Salvatore Foti, fitness antrenörü, metodolojist, spor bilimcisi Stefano Rapetti, ikinci yardımcı antrenör, duran top antrenörü, yardımcı fitness antrenörü Luca Fatiga, analiz sorumlusu Michele Salzarulo, taktik analiz ve antrenman performans analiz sonumlusu Ricardo Formosinho ile data analiz sorumlusu Giovanni Cerra'nın yer alacağı belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi sonrası taraftarın bir sevgilisi daha gidiyor: Bonservisi bile duyurdular

Transfer gündeminde hareketlilik yaşayan Fenerbahçe, geçen sezonun yıldız oyuncusu Michy Batshuayi'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Michy Batshuayi sonrası taraftarın bir sevgilisi daha gidiyor: Bonservisi bile duyurdular

BATSHUAYI'NİN AYRILIĞI AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

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