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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Jorge Jesus onayladı: Taraftarlar duyunca şok oldu…
Giriş Tarihi: 02.02.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 18:52

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Jorge Jesus onayladı: Taraftarlar duyunca şok oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de bu sezona iddialı giren Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı yeni transferlerle iyi bir başlangıç yapmıştı. Uzun bir süre liderliği elinde bulunduran sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasından sonra zirveyi Galatasaray'a kaptırdı. Son haftalarda üst üste galibiyetlerle yeniden forma giren Kanarya, devre arasında dikkat çeken transferler yaptı. Takıma son katılan genç oyuncu taraftarın heyecanını kabartırken şok eden bir haber geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi, geldiği gibi takımdan ayrılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Jorge Jesus onayladı: Taraftarlar duyunca şok oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon son olarak Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde 44 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Jorge Jesus onayladı: Taraftarlar duyunca şok oldu…

Adana Demirspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmadan da galip ayrılarak zirve takibini sürdürmek isteyen Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Jorge Jesus onayladı: Taraftarlar duyunca şok oldu…

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, 1. Lig ekibine kiralanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Jorge Jesus onayladı: Taraftarlar duyunca şok oldu…

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Fenerbahçe, Barcelona forması giyen orta saha oyuncusu Emre Demir'in transferini resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Jorge Jesus onayladı: Taraftarlar duyunca şok oldu…

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:

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