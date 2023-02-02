Giriş Tarihi: 02.02.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 18:52

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Jorge Jesus onayladı: Taraftarlar duyunca şok oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de bu sezona iddialı giren Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı yeni transferlerle iyi bir başlangıç yapmıştı. Uzun bir süre liderliği elinde bulunduran sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasından sonra zirveyi Galatasaray'a kaptırdı. Son haftalarda üst üste galibiyetlerle yeniden forma giren Kanarya, devre arasında dikkat çeken transferler yaptı. Takıma son katılan genç oyuncu taraftarın heyecanını kabartırken şok eden bir haber geldi. Fenerbahçe'nin yeni transferi, geldiği gibi takımdan ayrılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...