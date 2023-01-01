Giriş Tarihi: 01.01.2023 17:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
17:04
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yıldız isim muradına erdi! Maaşı tam 40 kat arttı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de verdiği şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra kadrosunu da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'a gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertliler, takımın bir başka yıldız ismiyle anlaşmaya vardı ve maaşını tam 40 katına çıkardı. İşte ayrıntılar...