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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yıldız isim muradına erdi! Maaşı tam 40 kat arttı...
Giriş Tarihi: 01.01.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 17:04

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yıldız isim muradına erdi! Maaşı tam 40 kat arttı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de verdiği şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra kadrosunu da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'a gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertliler, takımın bir başka yıldız ismiyle anlaşmaya vardı ve maaşını tam 40 katına çıkardı. İşte ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıldız isim muradına erdi! Maaşı tam 40 kat arttı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de verdiği şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra kadrosunu da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'a gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertliler, takımın bir başka yıldız ismiyle anlaşmaya vardı ve maaşını tam 40 katına çıkardı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıldız isim muradına erdi! Maaşı tam 40 kat arttı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirerek zirvedeki iddiasını artırmak istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıldız isim muradına erdi! Maaşı tam 40 kat arttı...

Bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıldız isim muradına erdi! Maaşı tam 40 kat arttı...

DORTMUND FERDİ'Yİ İZLEDİ

Alman devi Borussia Dortmund'un Ferdi Kadıoğlu'nu Hatayspor maçında izlediği ortaya çıkmış ve transfer için harekete geçeceği öne sürülmüştü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de yıldız isim muradına erdi! Maaşı tam 40 kat arttı...

ALTAY'A MONACO KANCASI

Takımın bir başka yıldızı Altay Bayındır'la da son olarak Fransız devi Monaco'nun ilgilendiği belirtilmişti.

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