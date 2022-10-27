Giriş Tarihi: 27.10.2022 22:27 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 22:29

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Avrupa’da inanılmaz seri! Jorge Jesus’un o anları geceye damga vurdu: Tüm takımı geri çağırdı ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, B Grubu 5'inci maçında Rennes ile karşılaştı. Fransız ekibi karşısında ilk yarım saatte 3-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Jorge Jesus'un dokunuşlarıyla ikinci yarıda büyük bir coşku yakalayan sarı-lacivertli takım, taraftarlarını adeta mest etti. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da inanılmaz bir seri yakalayan Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un maç sonundaki o anları geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…