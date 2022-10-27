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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Avrupa’da inanılmaz seri! Jorge Jesus’un o anları geceye damga vurdu: Tüm takımı geri çağırdı ve…
Giriş Tarihi: 27.10.2022 22:27 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 22:29

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Avrupa’da inanılmaz seri! Jorge Jesus’un o anları geceye damga vurdu: Tüm takımı geri çağırdı ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, B Grubu 5'inci maçında Rennes ile karşılaştı. Fransız ekibi karşısında ilk yarım saatte 3-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Jorge Jesus'un dokunuşlarıyla ikinci yarıda büyük bir coşku yakalayan sarı-lacivertli takım, taraftarlarını adeta mest etti. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da inanılmaz bir seri yakalayan Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un maç sonundaki o anları geceye damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Avrupa’da inanılmaz seri! Jorge Jesus’un o anları geceye damga vurdu: Tüm takımı geri çağırdı ve…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Avrupa’da inanılmaz seri! Jorge Jesus’un o anları geceye damga vurdu: Tüm takımı geri çağırdı ve…

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, konuk ettiği Rennes karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen önemli bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Avrupa’da inanılmaz seri! Jorge Jesus’un o anları geceye damga vurdu: Tüm takımı geri çağırdı ve…

Sarı-lacivertlilerin golleri Enner Valencia, Miha Zajc ve Emre Mor'dan gelirken, konuk ekip Amine Gouiri (2) ve Martin Terrier ile ağları sarstı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Avrupa’da inanılmaz seri! Jorge Jesus’un o anları geceye damga vurdu: Tüm takımı geri çağırdı ve…

Bu sonuçla 11 puana sahip iki takımdan lider Fenerbahçe ve ikinci Rennes arasında son 16 turuna doğrudan katılım hakkı verecek liderlik mücadelesi, son haftaya taşındı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Avrupa’da inanılmaz seri! Jorge Jesus’un o anları geceye damga vurdu: Tüm takımı geri çağırdı ve…

Grubu ikinci sırada tamamlayan takım ise play-off turunu geçmesi halinde son 16 turu vizesi alabilecek.

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