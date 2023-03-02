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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den flaş Arda Güler hamlesi! Yeni sözleşmesinde flaş detay...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:25

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den flaş Arda Güler hamlesi! Yeni sözleşmesinde flaş detay...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Ligi'nde erteleme maçında Konyapsor'u 4 golle geçen Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe, dünya futbolunda en yetenekli genç futbolcular arasında gösterilen Arda Güler ile yeni bir sözleşme daha imzalayacak. Arda Güler'in yeni sözleşmesindeki flaş detay da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den flaş Arda Güler hamlesi! Yeni sözleşmesinde flaş detay...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor'u Enner Valencia (2), Joshua King ve Szalai'nin golleriyle 4-0 geçen Fenerbahçe, puanını 48 yaptı ve lider Galatasaray farkı 6'ya indirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den flaş Arda Güler hamlesi! Yeni sözleşmesinde flaş detay...

Bu sezona, Jorge Jesus'u takımın başına getirerek iddialı giren sarı-lacivertli takımda tek hedef şampiyonluk. Fenerbahçe aynı zamanda Avrupa Ligi'nde de grubunu lider tamamladı ve son 16 turunda Sevilla eşleşti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den flaş Arda Güler hamlesi! Yeni sözleşmesinde flaş detay...

Yaz transfer döneminde ve ara transfer döneminde yaptığı transferlerle takımını güçlendiren Kanarya, dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de gözler iç transferlere çevrildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den flaş Arda Güler hamlesi! Yeni sözleşmesinde flaş detay...

F.BAHÇE'DE ARDA GÜLER GELİŞMESİ

Fenerbahçe, dünya futbolunda en yetenekli genç oyuncular arasında gösterilen oyuncusu Arda Güler ile yeniden masaya oturacak. Geçtiğimiz sene sözleşmesini uzatan Arda Güler 2025 yılına kadar anlaşmaya varılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den flaş Arda Güler hamlesi! Yeni sözleşmesinde flaş detay...

Fenerbahçe, genç yeteneği ile bir kez daha masaya oturacak var olan sözleşme yeniden uzatılacak. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak.

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