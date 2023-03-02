Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:24
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
11:25
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den flaş Arda Güler hamlesi! Yeni sözleşmesinde flaş detay...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Ligi'nde erteleme maçında Konyapsor'u 4 golle geçen Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe, dünya futbolunda en yetenekli genç futbolcular arasında gösterilen Arda Güler ile yeni bir sözleşme daha imzalayacak. Arda Güler'in yeni sözleşmesindeki flaş detay da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...