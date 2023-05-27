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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Erden Timur masaya oturmuştu Ali Koç dünya yıldızını alıyor…
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:43

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Erden Timur masaya oturmuştu Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başladı. Tecrübeli çalıştırıcıyla sezona iyi başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra yaşadığı düşüşle şampiyonluk şansını zora soktu. Şampiyonluk için çalışmalarına devam eden Kanarya, bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlıyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın da devreye girdiği dünya yıldızı için Ali Koç kesenin ağzını açacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Erden Timur masaya oturmuştu Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk heyecanı devam ederken bir yandan gelecek sezon hazırlıkları başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Erden Timur masaya oturmuştu Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Ligin son 2 haftasına girildiği sırada şampiyonluk yolunda iddiası bulunan iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Erden Timur masaya oturmuştu Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Ligde gelecek hafta Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Erden Timur masaya oturmuştu Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Galatasaray'ın puan kaybettiği senaryoda ise şampiyonluk düğümü son hafta oynanacak derbi maçla belli olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Erden Timur masaya oturmuştu Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

İki takım da şampiyonluk için tam konsantre olurken bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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