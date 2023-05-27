Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:43

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Erden Timur masaya oturmuştu Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başladı. Tecrübeli çalıştırıcıyla sezona iyi başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra yaşadığı düşüşle şampiyonluk şansını zora soktu. Şampiyonluk için çalışmalarına devam eden Kanarya, bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlıyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın da devreye girdiği dünya yıldızı için Ali Koç kesenin ağzını açacak. İşte son dakika haberinin detayları…