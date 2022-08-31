Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Icardi için hamle...

FRANSIZ BASININDAN F.BAHÇE BOMBASI

Fransız basınından L'Equipe, Mauro Icardi transferi ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Galatasaray ile henüz anlaşmaya varan PSG'nin Icardi için gelecek olan diğer teklifleri de değerlendirmeye geçtiği ifade ediliyor.