Giriş Tarihi: 31.08.2022 20:30
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
20:36
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Icardi için hamle...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 8 Eylül'de bitecek olan transfer sezonunda sürpriz hamleler gelmeye devam ediyor. Mauro Icardi için bir süredir görüşmeler yapan PSG ve Galatasaray henüz anlaşmaya varamadı. Icardi transferi için Fransız basınından bomba bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin de Icardi için devreye girdiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...