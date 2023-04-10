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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den gittiler, Jorge Jesus'u pişman ettiler! Damga vuran performanslar...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 11:25

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den gittiler, Jorge Jesus'u pişman ettiler! Damga vuran performanslar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hem sezon başında hem de devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirdikten sonra birçok isimle de yollarını ayıran sarı-lacivertlileri giden isimler adeta pişman etti. Avrupa'nın farklı takımlarına gönderilen isimler, gösterdikleri performansla damga vurdular. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den gittiler, Jorge Jesus’u pişman ettiler! Damga vuran performanslar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hem sezon başında hem de devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirdikten sonra birçok isimle de yollarını ayıran sarı-lacivertlileri giden isimler adeta pişman etti. Avrupa'nın farklı takımlarına gönderilen isimler, gösterdikleri performansla damga vurdular. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den gittiler, Jorge Jesus’u pişman ettiler! Damga vuran performanslar...

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını da devam ettiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den gittiler, Jorge Jesus’u pişman ettiler! Damga vuran performanslar...

Hem sezon başında hem de devre arasında birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den gittiler, Jorge Jesus’u pişman ettiler! Damga vuran performanslar...

BATSHUAYI, KING, EMRE MOR...

Yaz transfer döneminde sarı-lacivertliler; Luan Peres, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Lincoln, Arao, Emre Mora, Gustavo Henrique, Joshua King, Alioski gibi isimleri transfer etmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den gittiler, Jorge Jesus’u pişman ettiler! Damga vuran performanslar...

MIN-JAE NAPOLI'NİN YOLUNU TUTTU

Aynı dönemde Fenerbahçe; Kim Min-Jae, Allahyar, Ozan Tufan, Tisserand, Berisha, Berke Özer, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Max Meyer, Jose Sosa ve Pelkas gibi oyuncularla yollarını ayırmıştı.

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