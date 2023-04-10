Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den gittiler, Jorge Jesus’u pişman ettiler! Damga vuran performanslar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hem sezon başında hem de devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirdikten sonra birçok isimle de yollarını ayıran sarı-lacivertlileri giden isimler adeta pişman etti. Avrupa'nın farklı takımlarına gönderilen isimler, gösterdikleri performansla damga vurdular. İşte tüm ayrıntılar...