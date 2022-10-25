Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde üst düzey bir performans sergiliyor. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertlilerin özellikle hücum performansı dikkat çekmişti. Sezon başında takımın başına geçen Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...