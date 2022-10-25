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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Jorge Jesus için flaş sözleşme kararı! Mayıs'ta sona erecekti, ilk hamle yapıldı...
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 11:44

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Jorge Jesus için flaş sözleşme kararı! Mayıs'ta sona erecekti, ilk hamle yapıldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde üst düzey bir performans sergiliyor. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertlilerin özellikle hücum performansı dikkat çekmişti. Sezon başında takımın başına geçen Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus için flaş sözleşme kararı! Mayıs’ta sona erecekti, ilk hamle yapıldı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde üst düzey bir performans sergiliyor. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertlilerin özellikle hücum performansı dikkat çekmişti. Sezon başında takımın başına geçen Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus için flaş sözleşme kararı! Mayıs’ta sona erecekti, ilk hamle yapıldı...

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen ve sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus için flaş sözleşme kararı! Mayıs’ta sona erecekti, ilk hamle yapıldı...

Ligde 11 hafta sonunda en çok gol atan takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı bir gidişat yakalamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus için flaş sözleşme kararı! Mayıs’ta sona erecekti, ilk hamle yapıldı...

SÖZLEŞME SORUSUNA FLAŞ YANIT

Son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i Diego Rossi'nin golüyle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde maçın ardından Jesus'a, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili bir soru yöneltildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Jorge Jesus için flaş sözleşme kararı! Mayıs’ta sona erecekti, ilk hamle yapıldı...

Portekizli çalıştırıcı bu soruya, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum" şeklinde yanıt vermişti.

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