Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:44
Güncelleme Tarihi: 25.10.2022
11:44
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Jorge Jesus için flaş sözleşme kararı! Mayıs'ta sona erecekti, ilk hamle yapıldı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde üst düzey bir performans sergiliyor. Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertlilerin özellikle hücum performansı dikkat çekmişti. Sezon başında takımın başına geçen Jesus'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...