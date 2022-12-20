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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den tarihi Arda Güler kararı! Ali Koç bizzat iletti, vereceği yanıt merak konusu oldu...
Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 16:33

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den tarihi Arda Güler kararı! Ali Koç bizzat iletti, vereceği yanıt merak konusu oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği Arda Güler'in ismi transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Birçok dünya devinin talip olduğu 17 yaşındaki futbolcuyla son olarak Hollanda ekibi Ajax ilgilenmişti. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, genç futbolcuyla konuştu ve tarihe geçecek kararını iletti. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den tarihi Arda Güler kararı! Ali Koç bizzat iletti, vereceği yanıt merak konusu oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği Arda Güler'in ismi transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Birçok dünya devinin talip olduğu 17 yaşındaki futbolcuyla son olarak Hollanda ekibi Ajax ilgilenmişti. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, genç futbolcuyla konuştu ve tarihe geçecek kararını iletti. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den tarihi Arda Güler kararı! Ali Koç bizzat iletti, vereceği yanıt merak konusu oldu...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği Arda Güler'in peşine Avrupa devleri düşmeye devam ediyor. Genç oyuncunun geleceğine dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den tarihi Arda Güler kararı! Ali Koç bizzat iletti, vereceği yanıt merak konusu oldu...

Gençlerbirliği'nden bonservisinin tamamını alan ve transferde elini bir hayli güçlendiren Fenerbahçe, genç yıldız için gelecek teklifleri dinleyecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den tarihi Arda Güler kararı! Ali Koç bizzat iletti, vereceği yanıt merak konusu oldu...

"2.5 MİLYON EURO'YA ANLAŞTIK"

Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Arda Güler'in transferi için yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yle Arda Güler'in satışını konuştuk. Başkanlar düzeyinde konuşuldu, anlaşıldı, 2,5 milyon Euro'ya anlaştık.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den tarihi Arda Güler kararı! Ali Koç bizzat iletti, vereceği yanıt merak konusu oldu...

Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin Euroluk bedel ve sonraki satışlardan pay biçildi" ifadelerini kullanmıştı.

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