Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği Arda Güler'in ismi transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Birçok dünya devinin talip olduğu 17 yaşındaki futbolcuyla son olarak Hollanda ekibi Ajax ilgilenmişti. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, genç futbolcuyla konuştu ve tarihe geçecek kararını iletti. İşte detaylar...