Giriş Tarihi: 23.11.2022 08:54
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
09:00
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Valencia kararı! Dünya Kupası'na damga vurarak başlamıştı...
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon ligde gol kralı olan Enner Valencia adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Katar'a 2 gol atarak müthiş bir başlangıç yapan Ekvadorlu yıldız için Fenerbahçe kararını verdi. Valencia, bu sezonki performansın ardından birçok kulübün radarına girdi. İşte son dakika haberinin detayları...