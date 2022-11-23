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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Valencia kararı! Dünya Kupası'na damga vurarak başlamıştı...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:00

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Valencia kararı! Dünya Kupası'na damga vurarak başlamıştı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon ligde gol kralı olan Enner Valencia adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Katar'a 2 gol atarak müthiş bir başlangıç yapan Ekvadorlu yıldız için Fenerbahçe kararını verdi. Valencia, bu sezonki performansın ardından birçok kulübün radarına girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Valencia kararı! Dünya Kupası’na damga vurarak başlamıştı...

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansın ardından gol kralı olan Enner Valencia adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Katar'a 2 gol atan ve ülkesine 3 puanı getiren yıldız oyuncu Dünya Kupası'na resmen damga vurdu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Valencia kararı! Dünya Kupası’na damga vurarak başlamıştı...

Ekvador'un en önemli oyuncusu konumunda olan Valencia, ülkesinin Dünya Kupalarındaki son 5 golünü atmış oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Valencia kararı! Dünya Kupası’na damga vurarak başlamıştı...

Fenerbahçe'deki 3. yılında olgunluk dönemini yaşayan Enner Valencia, takıma olan bağlılığı ve ortaya koyduğu performansla yeni sözleşmeyi adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya aldı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Valencia kararı! Dünya Kupası’na damga vurarak başlamıştı...

YENİ SÖZLEŞME DÜNYA KUPASI SONRASINA KALDI

Sarı-lacivertli yönetim, Dünya Kupası öncesi sezon sonunda anlaşması bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapmış, yeni imza tarihi için Katar dönüşünü işaret etmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Valencia kararı! Dünya Kupası’na damga vurarak başlamıştı...

Valencia'nın milli takımı ile de başarılı bir performans sergilemesi ve tüm dünyanın dikkatini çekmesi, Fenerbahçe yönetiminin de elini çabuklaştırdı.

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