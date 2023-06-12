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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldızın eşinden veda paylaşımı! Jorge Jesus’tan sonra bir sürpriz ayrılık daha…
Giriş Tarihi: 12.06.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 19:40

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldızın eşinden veda paylaşımı! Jorge Jesus’tan sonra bir sürpriz ayrılık daha…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonluğun ardından sarı-lacivertli kulüple yola devam etmeyeceğini açıklayan Jorge Jesus, Türkiye'den ayrılmıştı. Kariyerine Portekiz'de devam etmek istediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcının ardından Fenerbahçe'de bir sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusunun eşi, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir paylaşıma imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldızın eşinden veda paylaşımı! Jorge Jesus’tan sonra bir sürpriz ayrılık daha…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından Jorge Jesus ile sezona başlayan Fenerbahçe, istediklerini bulamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldızın eşinden veda paylaşımı! Jorge Jesus’tan sonra bir sürpriz ayrılık daha…

Sezonun ilk haftalarında flaş skorlarla adından söz ettiren sarı-lacivertliler, daha sonra yaşadığı düşüşle Süper Lig'i kaybetti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldızın eşinden veda paylaşımı! Jorge Jesus’tan sonra bir sürpriz ayrılık daha…

Ezeli rakibi Galatasaray'a şampiyonluğu kaptıran Kanarya, teselliyi Ziraat Türkiye Kupası'nda buldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldızın eşinden veda paylaşımı! Jorge Jesus’tan sonra bir sürpriz ayrılık daha…

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, tam 9 yıl sonra Fenerbahçe'ye ilk kupasını kazandırırken zaferin ardından ayrılmasıyla dikkat çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldızın eşinden veda paylaşımı! Jorge Jesus’tan sonra bir sürpriz ayrılık daha…

Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından ayrılık haberini duyuran Jorge Jesus, kariyerine Portekiz'de devam etmek istediğini açıkladı.

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