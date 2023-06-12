Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli yıldızın eşinden veda paylaşımı! Jorge Jesus’tan sonra bir sürpriz ayrılık daha…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonluğun ardından sarı-lacivertli kulüple yola devam etmeyeceğini açıklayan Jorge Jesus, Türkiye'den ayrılmıştı. Kariyerine Portekiz'de devam etmek istediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcının ardından Fenerbahçe'de bir sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusunun eşi, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir paylaşıma imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…