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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçelilerin korktuğu başına geliyor! Ayrılık tehlikesini Brezilyalılar duyurdu: Jorge Jesus son kararını verdi…
Giriş Tarihi: 03.03.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 19:06

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçelilerin korktuğu başına geliyor! Ayrılık tehlikesini Brezilyalılar duyurdu: Jorge Jesus son kararını verdi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a devreden Fenerbahçe, 2022-2023 sezonuna oldukça iddialı bir giriş yapmıştı. Dünya Kupası arasına kadar üst üste galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, arayla birlikte düşüşe geçse de yeniden toparlayarak şampiyonluk yarışını sürdürmeye devam ediyor. Bu sırada ise Brezilya basınında sürekli olarak Jorge Jesus'un ayrılığına dair yeni haberler giriliyor. Son yapılan habere göre Jorge Jesus'un ayrılık tehlikesi bir kez daha ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçelilerin korktuğu başına geliyor! Ayrılık tehlikesini Brezilyalılar duyurdu: Jorge Jesus son kararını verdi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir önceki sezonu İsmail Kartal ile tamamladıktan sonra Jorge Jesus'u göreve getiren Fenerbahçe, şampiyonluk adına önemli adımlar attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçelilerin korktuğu başına geliyor! Ayrılık tehlikesini Brezilyalılar duyurdu: Jorge Jesus son kararını verdi…

Yaz transfer döneminde birçok yıldız transferiyle adından söz ettiren sarı-lacivertli ekip, yeni sezona da oldukça iddialı bir giriş yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçelilerin korktuğu başına geliyor! Ayrılık tehlikesini Brezilyalılar duyurdu: Jorge Jesus son kararını verdi…

Ligin ilk haftalarında bol gollü galibiyetlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi bir performans ortaya koydu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçelilerin korktuğu başına geliyor! Ayrılık tehlikesini Brezilyalılar duyurdu: Jorge Jesus son kararını verdi…

Grubunu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, ligde kısa süreli düşüş yaşasa da lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk için yarışını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçelilerin korktuğu başına geliyor! Ayrılık tehlikesini Brezilyalılar duyurdu: Jorge Jesus son kararını verdi…

Taraftarıyla da kısa süre içerisinde güçlü bir bağ kurmayı başaran Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin gözünde şampiyonluk hasretini noktalayacak isim olarak görülüyor.

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