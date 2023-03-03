Giriş Tarihi: 03.03.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 19:06

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçelilerin korktuğu başına geliyor! Ayrılık tehlikesini Brezilyalılar duyurdu: Jorge Jesus son kararını verdi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a devreden Fenerbahçe, 2022-2023 sezonuna oldukça iddialı bir giriş yapmıştı. Dünya Kupası arasına kadar üst üste galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, arayla birlikte düşüşe geçse de yeniden toparlayarak şampiyonluk yarışını sürdürmeye devam ediyor. Bu sırada ise Brezilya basınında sürekli olarak Jorge Jesus'un ayrılığına dair yeni haberler giriliyor. Son yapılan habere göre Jorge Jesus'un ayrılık tehlikesi bir kez daha ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…