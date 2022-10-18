Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Arda Güler derken sürpriz: Genç yıldız ayrılıyor…
Giriş Tarihi: 18.10.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 19:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Arda Güler derken sürpriz: Genç yıldız ayrılıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Son yıllarda şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe, bu sezon takımı Jorge Jesus'a emanet etti. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte yeni sezona görkemli bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligin ilk 10 haftasında 20 puan topladı ve ikinci sırada yerini aldı. Jorge Jesus ile birlikte birçok oyuncu performansını arttırırken, Avrupa'nın önemli takımları da Fenerbahçeli oyuncuları takip etmeye başladı. Kanarya'nın en dikkat çeken genç yıldızı Arda Güler'e teklifler gelmesi beklenirken sürpriz bir isim ayrılığın eşiğinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Arda Güler derken sürpriz: Genç yıldız ayrılıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir yapılanmayla girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Arda Güler derken sürpriz: Genç yıldız ayrılıyor…

Dünyanın en önemli teknik direktörlerinden birisi olan Jorge Jesus takımın başına getirilirken, dikkat çeken birçok yeni transfer yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Arda Güler derken sürpriz: Genç yıldız ayrılıyor…

Yeni kadrosuyla birlikte hem Avrupa hem de Süper Lig'de doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, ligin ilk 10 haftasında 20 puan topladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Arda Güler derken sürpriz: Genç yıldız ayrılıyor…

Aynı zamanda ligin en çok gol atan takımı olan Kanarya, alınan sonuçlarla ve keyifli oyunla taraftarını memnun etmeyi başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Arda Güler derken sürpriz: Genç yıldız ayrılıyor…

GENÇLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la birlikte birçok oyuncunun performansı artış gösterirken, genç oyuncular da dikkat çekmeyi başardı.

SON DAKİKA