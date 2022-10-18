Giriş Tarihi: 18.10.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 19:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Arda Güler derken sürpriz: Genç yıldız ayrılıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Son yıllarda şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe, bu sezon takımı Jorge Jesus'a emanet etti. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte yeni sezona görkemli bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligin ilk 10 haftasında 20 puan topladı ve ikinci sırada yerini aldı. Jorge Jesus ile birlikte birçok oyuncu performansını arttırırken, Avrupa'nın önemli takımları da Fenerbahçeli oyuncuları takip etmeye başladı. Kanarya'nın en dikkat çeken genç yıldızı Arda Güler'e teklifler gelmesi beklenirken sürpriz bir isim ayrılığın eşiğinde. İşte son dakika haberinin detayları…