Giriş Tarihi: 07.11.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 23:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünya devi İsmail Kartal’ın prensi için resmen geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trabzonspor yenilgisine dek yakaladığı galibiyet serisiyle adından söz ettirmişti. Bordo-mavili ekibe 3-2 mağlup olarak yenilmezlik serisi son bulan Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. İsmail Kartal döneminde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu peşine dünya devlerini taktı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek tekliflere göre satış rekoru da kırabilir. İşte son dakika haberinin detayları…