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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünya devi İsmail Kartal’ın prensi için resmen geliyor…
Giriş Tarihi: 07.11.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 23:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünya devi İsmail Kartal’ın prensi için resmen geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trabzonspor yenilgisine dek yakaladığı galibiyet serisiyle adından söz ettirmişti. Bordo-mavili ekibe 3-2 mağlup olarak yenilmezlik serisi son bulan Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. İsmail Kartal döneminde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu peşine dünya devlerini taktı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek tekliflere göre satış rekoru da kırabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünya devi İsmail Kartal’ın prensi için resmen geliyor…

Son dakika haberleri… Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Avrupa ve Süper Lig'de üst üste galibiyetlerle flaş bir başlangıç yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünya devi İsmail Kartal’ın prensi için resmen geliyor…

Süper Lig'de oynadığı ilk 10 maçın 10'unu da kazanan sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de kayıpsız devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünya devi İsmail Kartal’ın prensi için resmen geliyor…

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi ise 11. hafta oynanan Trabzonspor maçıyla sona erdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünya devi İsmail Kartal’ın prensi için resmen geliyor…

Ezeli rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 30 puanda kaldı ve liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Dünya devi İsmail Kartal’ın prensi için resmen geliyor…

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu'na flaş bir talip çıktı.

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