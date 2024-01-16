Giriş Tarihi: 16.01.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
18:22
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken İsmail Kartal’ın prensi dünya devine gidiyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe, ligde son olarak Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Zorlu deplasmandan da 3 puanla ayrılan sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde de dikkat çeken hamleler yaptı. Bonucci ve Krunic ile kadrosunu güçlendiren Kanarya, daha sonra Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı. Bu transferin de yakın zamanda resmiyete kavuşması beklenirken Fenerbahçe'de bir de sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Takımın parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na tekliflerin gelmesi beklenirken İsmail Kartal'ın yıldız oyuncusu dünya devine gidebilir. İşte son dakika haberinin detayları…