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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken İsmail Kartal’ın prensi dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 16.01.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 18:22

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken İsmail Kartal’ın prensi dünya devine gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe, ligde son olarak Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Zorlu deplasmandan da 3 puanla ayrılan sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde de dikkat çeken hamleler yaptı. Bonucci ve Krunic ile kadrosunu güçlendiren Kanarya, daha sonra Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı. Bu transferin de yakın zamanda resmiyete kavuşması beklenirken Fenerbahçe'de bir de sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Takımın parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na tekliflerin gelmesi beklenirken İsmail Kartal'ın yıldız oyuncusu dünya devine gidebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken İsmail Kartal’ın prensi dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir yandan futbol heyecanı tam gaz devam ederken bir yandan da transfer dönemi heyecanı yaşanmaya başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken İsmail Kartal’ın prensi dünya devine gidiyor…

Bu sezon şampiyonluğun favorisi konumunda bulunan Fenerbahçe, 20. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanından tek golle galip ayrıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken İsmail Kartal’ın prensi dünya devine gidiyor…

Kritik mücadeleyi de kayıpsız geçen sarı-lacivertliler, puanını 53 yaparak zirvedeki yerini de korumayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken İsmail Kartal’ın prensi dünya devine gidiyor…

Bir yandan da devre arası transfer dönemi için girişimlerini sürdüren Kanarya, iki yeni transferle bu döneme hızlı bir giriş yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Ferdi Kadıoğlu derken İsmail Kartal’ın prensi dünya devine gidiyor…

İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'yi 6 aylığına kadrosuna katan Fenerbahçe, Milan'dan da Rade Krunic'i transfer etti.

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