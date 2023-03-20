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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin bonservis rekorunu kıracak! Jorge Jesus’un göz bebeği tarihi transfere imza atıyor…
Giriş Tarihi: 20.03.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 20:02

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin bonservis rekorunu kıracak! Jorge Jesus’un göz bebeği tarihi transfere imza atıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans gösteren Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor'u 3-1 yenerek puan farkını azalttı ve moral depoladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elendikten sonra Süper Lig'e konsantre olan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hesapları yapıyor. Bir yandan da transferde flaş gelişmeler yaşayan Kanarya'nın kasası, dev bonservis geliriyle dolacak. Jorge Jesus'un prensi, sarı-lacivertli kulüpte kazandırdığı bonservisle tarihe geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin bonservis rekorunu kıracak! Jorge Jesus’un göz bebeği tarihi transfere imza atıyor…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezon Jorge Jesus ile yeni bir yola çıkan Fenerbahçe, Mart ayına kadar 3 farklı kulvarda devam etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin bonservis rekorunu kıracak! Jorge Jesus’un göz bebeği tarihi transfere imza atıyor…

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarını memnun eden bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, ligde ikinci sırada yer alıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin bonservis rekorunu kıracak! Jorge Jesus’un göz bebeği tarihi transfere imza atıyor…

Avrupa Ligi son 16 turunda ise İspanyol temsilcisi Sevilla'ya elenerek hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, bu durumu ligdeki performansıyla telafi etmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin bonservis rekorunu kıracak! Jorge Jesus’un göz bebeği tarihi transfere imza atıyor…

Bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin bonservis rekorunu kıracak! Jorge Jesus’un göz bebeği tarihi transfere imza atıyor…

Jorge Jesus yönetiminde takımın en çok parlayan ismi olan genç oyuncu, Avrupa'nın birçok önemli ekibini peşine taktı.

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