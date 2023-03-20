Giriş Tarihi: 20.03.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 20:02

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin bonservis rekorunu kıracak! Jorge Jesus’un göz bebeği tarihi transfere imza atıyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans gösteren Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor'u 3-1 yenerek puan farkını azalttı ve moral depoladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elendikten sonra Süper Lig'e konsantre olan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk hesapları yapıyor. Bir yandan da transferde flaş gelişmeler yaşayan Kanarya'nın kasası, dev bonservis geliriyle dolacak. Jorge Jesus'un prensi, sarı-lacivertli kulüpte kazandırdığı bonservisle tarihe geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…