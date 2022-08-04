Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin eski aşkı yeniden alevlendi! Golcü transferinde yine aynı isim…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle sezonu en erken açan kulüp olan sarı-lacivertliler, transferde de önemli adımlar attı. Tam 11 tane yeni oyuncuyu transfer eden Fenerbahçe, son olarak İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde gözler bu kez golcü transferine çevrildi. Bu aşamada da Fenerbahçe'nin daha önce de ilgilendiği yıldız isim bir kez daha gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…