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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin eski aşkı yeniden alevlendi! Golcü transferinde yine aynı isim…
Giriş Tarihi: 04.08.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 07:43

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin eski aşkı yeniden alevlendi! Golcü transferinde yine aynı isim…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle sezonu en erken açan kulüp olan sarı-lacivertliler, transferde de önemli adımlar attı. Tam 11 tane yeni oyuncuyu transfer eden Fenerbahçe, son olarak İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde gözler bu kez golcü transferine çevrildi. Bu aşamada da Fenerbahçe'nin daha önce de ilgilendiği yıldız isim bir kez daha gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin eski aşkı yeniden alevlendi! Golcü transferinde yine aynı isim…

Son dakika haberleri… Geçen sezon, son yıllarda yaşadığı şampiyonluk hasretini dindirmeye yaklaşan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşamamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin eski aşkı yeniden alevlendi! Golcü transferinde yine aynı isim…

Vitor Pereira ile başlanan dönem İsmail Kartal ile son bulurken, sarı-lacivertliler ligi ikinci sırada tamamladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin eski aşkı yeniden alevlendi! Golcü transferinde yine aynı isim…

Yeni sezon için ise Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus göreve getirilirken Fenerbahçe'de sil baştan bir kadro kuruldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin eski aşkı yeniden alevlendi! Golcü transferinde yine aynı isim…

Tam 11 transfer yapan sarı-lacivertli ekip, son olarak İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna kattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin eski aşkı yeniden alevlendi! Golcü transferinde yine aynı isim…

İrfan Can transferinin ardından bir de golcü transferi yapması beklenen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, konuya açıklık getirmişti.

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