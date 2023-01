Giriş Tarihi: 05.01.2023 18:21 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 18:33

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler bir listeyi daha kasıp kavurdu! İşte dünyanın en yetenekli 30 genç oyuncusu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'nın önemli futbol dergilerinden birisi olan Four Four Two'nun 'en heyecan verici genç oyuncular' listesine dahil oldu. Four Four Two dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 genç oyuncu listesini yayınladı. Dergide, Arda Güler için övgü dolu sözler kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları…