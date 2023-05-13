Giriş Tarihi: 13.05.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 23:40

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası para dolacak! Jorge Jesus’un iki prensi birden gidiyor: Tam 40 milyon Euro…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jorge Jesus'a görevi devreden Fenerbahçe, büyük umutlarla ve yeni transferleriyle birlikte başlangıç yaptı. Yaz transfer döneminde yapılan transferlerin de katkısıyla Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Kanarya, ligin son demlerine girilirken zirveden 5 puan geri kaldı. Ancak Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde performansını oldukça yükselten iki yıldız oyuncu aldı. Avrupa devleri, bu yıldızlar için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları…