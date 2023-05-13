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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası para dolacak! Jorge Jesus’un iki prensi birden gidiyor: Tam 40 milyon Euro…
Giriş Tarihi: 13.05.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 23:40

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası para dolacak! Jorge Jesus’un iki prensi birden gidiyor: Tam 40 milyon Euro…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jorge Jesus'a görevi devreden Fenerbahçe, büyük umutlarla ve yeni transferleriyle birlikte başlangıç yaptı. Yaz transfer döneminde yapılan transferlerin de katkısıyla Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Kanarya, ligin son demlerine girilirken zirveden 5 puan geri kaldı. Ancak Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde performansını oldukça yükselten iki yıldız oyuncu aldı. Avrupa devleri, bu yıldızlar için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası para dolacak! Jorge Jesus’un iki prensi birden gidiyor: Tam 40 milyon Euro…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarına oldukça flaş bir başlangıç yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası para dolacak! Jorge Jesus’un iki prensi birden gidiyor: Tam 40 milyon Euro…

İlk 10 haftada aldığı bol gollü galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Kanarya, Dünya Kupası arasının ardından düşüşe geçti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası para dolacak! Jorge Jesus’un iki prensi birden gidiyor: Tam 40 milyon Euro…

Ligin ilerleyen haftalarında kademeli olarak form düşüklüğü yaşayan sarı-lacivertliler, zirveyi de Galatasaray'a bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası para dolacak! Jorge Jesus’un iki prensi birden gidiyor: Tam 40 milyon Euro…

Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kalan şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, 68 puanla Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasası para dolacak! Jorge Jesus’un iki prensi birden gidiyor: Tam 40 milyon Euro…

Ligde şampiyonluk hesaplarının yanı sıra transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

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